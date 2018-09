Pipis Stop: Los piojos dejarán de ser un problema

Con septiembre dando sus últimos coletazos da comienzo el colegio de los pequeños y la vuelta al trabajo para los padres. Estrenamos nuevo curso escolar y con todo el estrés que genera en las familias no podemos permitirnos el lujo de olvidarnos de los bichitos que van a empezar también el cole con los niños si es que no han pasado el verano con ellos. Por ello, desde Pipis Stop quieren facilitar la vuelta a la rutina e intentar que se olviden de los problemáticos piojos.Pipis Stop no es una franquicia sino una empresa mallorquina especializada en la pediculosis con casi 4 años de trayectoria en la isla y más de 20.000 tratamientos a sus espaldas que lo avalan.Pipis Stop cuenta con tres métodos en un mismo tratamiento para darle el 100% de efectividad. En este sentido, Pipis Stop es el único centro de Mallorca autorizado con el dispositivo Air-Allé. Este método se basa en la aplicación de aire caliente a alta velocidad sobre el pelo seco y sin el uso de ningún tipo de producto químico, deshidratándose así liendres y piojos. Un tratamiento económico que se adapta a los bolsillos de las familias. Por el precio de 45€, el método incluye tratamiento y revisión para cualquier tipo de pelo lo que saldrá siempre más barato que el uso de productos de farmacia y más eficaz que la cantidad de tiempo invertido en eliminar estos bichos. Además, teniendo en cuenta los gastos escolares, desde Pipis Stop ayudan a las familias numerosas ofreciéndoles un descuento. Y es que Pipis Stop tiene convenios también con centros escolares y AMIPAS.Además de tener los mejores productos del mercado, desde Pipis Stop cuentan con un excelente equipo de expertos en pediculosis que ofrecen una atención personalizada a cada uno de sus clientes.