Liceo Francés de Palma, un centro de educación fundido en lenguas y culturas

El director de la Misión Laica Francesa, institución sin ánimo de lucro encargada de promover el modelo educativo francés en todo el mundo, acudió en la primera semana de clases al Liceo Francés de Palma. En la visita participó en diversas actividades con alumnos y profesorado, al que felicitó por iniciativas como la Web Radio en las que se fomenta el espíritu crítico y el interés de los alumnos por temas candentes en nuestra sociedad actual. Además compartió en una entrevista que el proyecto educativo de la Misión Laica Francesa tiene como objetivo el plurilingüismo y la pluriculturalidad, porque no son centros de lenguas, son centros de educación fundidos en lenguas y culturas. En la actualidad actúan en 38 países, un total de 350.000 alumnos alrededor del mundo que han confiado y confían en el sistema educativo francés. El Liceo Francés de Palma, el único centro en Mallorca que sigue este modelo educativo, este año cuenta con más de 550 alumnos cuyos padres han confiado en un modelo centrado en un aprendizaje multilingüe, la apertura cultural, artística y científica así como el desarrollo del espíritu crítico. Los alumnos del Liceo Francés de Palma reciben sus clases en cuatro idiomas: inglés, francés, castellano y catalán con el valor añadido de que su preparación les abrirá puertas no sólo en España sino también en Francia y en el resto del mundo. Consciente de la importancia de escoger una buena universidad y carrera, el Liceo invitará este año a profesionales de todos los ámbitos de la vida y diferentes instituciones de educación superior para ayudar a sus alumnos en esta importante elección. El objetivo principal del Liceo es formar a futuros ciudadanos involucrados y consientes de los retos de la sociedad actual. Por eso el Liceo ha puesto en marcha tres proyectos ciudadanos importantes en Mallorca: la Junta de Barrio de los alumnos del Terreno, en castellano, el Euro Parlamento Palma (en colaboración con la Conselleria d´Educació i Universitat y otros centros públicos y concertados de las Illes Balears) y PALMUN, una modelización de la Naciones Unidas que acogerá a más de doscientos alumnos de otros colegios españoles, portugueses, franceses y belgas en inglés y francés. Además, en conformidad con las reformas educativas del Ministerio francés de Educación, el Liceo también transforma los últimos tres años de su escolaridad para preparar a sus alumnos para el nuevo bachillerato francés. Los alumnos podrán elegir la especialidad que corresponda a sus aspiraciones y planes de futuro. Este nuevo sistema la evaluación se extenderá a lo largo de dos años de forma que se evitará que todo dependa de un gran examen final. Mientras el Liceo Francés de Palma continúa su día a día en la formación de los alumnos y mejora sus procedimientos, el proyecto de nuevo centro en Sa Teulera sigue adelante y se prevé que acaben las obras en el 2020.

«Los alumnos del LFPalma podrán estudiar en una universidad de habla inglesa»



–¿Qué es IGCSE Lengua y Literatura Inglesa?

–Al final de la escolaridad obligatoria, los estudiantes del sistema británico cursan el GCSE (General Certificate of Secondary Education) en un mínimo de 8 asignaturas, incluyendo Lengua y Literatura Inglesas.



– ¿Pueden sus estudiantes, que en su mayoría no son anglófonos, estar a la altura del desafío?

–Comenzaron a aprender inglés en infantil y lo dominan bien. El curso es diversificado, los textos son variados y los niños han respondido bien hasta ahora. Definitivamente es un reto, pero los estudiantes están orgullosos del nivel que han alcanzado y quieren tener éxito.



– ¿Qué valor añadido tiene para los estudiantes del LFPalma?

–En el sistema francés, no hay un examen formal en inglés antes del Bachillerato. Este examen motiva a los estudiantes a empujarse a ellos mismos. Además, si aprueban el examen IGCSE de Lengua y Literatura Inglesa, pueden continuar sus estudios en una universidad de habla inglesa sin necesidad de ningún otro título. El examen IGCSE se asemeja al examen de bachillerato francés para que los estudiantes estén preparados en ambos idiomas al mismo tiempo y se beneficien de las aportaciones en ambas materias para ampliar sus conocimientos y habilidades.

–¿Por qué ha escogido el Liceo Francés de Palma para sus hijos?

–Son varias las motivaciones que nos llevaron a escoger el Liceo Francés para nuestros hijos. En primer lugar tenía muy claro que deseaba que mis hijos fueran a un colegio de lengua extranjera, tanto mi marido como yo hemos ido a colegios internacionales y hemos podido comprobar de primera mano lo importante que ha sido para nuestras carreras profesionales dominar varios idiomas. Yo en particular tuve la suerte de cursar estudios en el Liceo Francés de Madrid, y la experiencia personal y académica fueron tan satisfactorias que no tuvimos dudas de que deseábamos lo mismo para nuestros hijos. Además y esto es una razón más personal, algo muy positivo del Liceo Francés es que posee escuelas en las principales ciudades de todo el mundo con las que comparten un plan de estudios, y eso ayuda a que los niños puedan seguir su ritmo académico aunque cambien de centro.



–¿Cuáles son los aspectos más destacados del centro?

–Sin duda lo que más destacaría sería la calidad humana de los profesionales que conforman el equipo del centro y en particular el profesorado. En estos años he visto como los profesores han cuidado las actividades y las han desarrollado con mucha ilusión. Su cercanía y dinamismo con los alumnos y con los padres establecen relaciones de confianza que hacen que el ambiente que se respira sea familiar. Sobre todo en edades tempranas como las de mis hijos, creo que lo más importante es que ellos sientan esa confianza por sus profesores. Mis hijos adoran a sus profesores y he podido ver de primera mano que es algo muy extendido en el colegio.



–¿Qué espera del nuevo centro?

–Estamos muy ilusionados y con ganas de que las obras comiencen para poder ver el resultado final. Además disfrutarán de más espacios para hacer deporte y aulas más modernas. Los principales beneficiados van a ser los alumnos y los profesores así que como he dicho, tengo muchas ganas de ver el nuevo colegio terminado.

«El Liceo Francés de Palma destaca por su cercanía y dinamismo»