Nou curs escolar amb activitats del món de l´energia per als escolars de les Balears

Endesa Educa, programa educatiu de la Fundació Endesa, anualment és un èxit de de participació. En total, s´imparteixen tallers d'energia i eficiència a més de 5000 alumnes de Balears. En conjunt, anualment es realitzen prop de 230 activitats impartides en 70 centres docents.



Fundació Endesa té un gran compromís amb l'educació a través de diferents projectes com és Endesa Educa, un dels programes educatius que ofereix a tots els centres activitats, assessorament i recursos relacionats amb l'educació en energia, fomentar un ús eficient i racional de l'electricitat i promoure la presa de consciència sobre el valor de l'energia per a una millor qualitat de vida. A aquest efecte, desenvolupa activitats educatives gratuïtes dirigides tant als centres educatius d'Espanya com al públic en general per donar a conèixer el món de l'energia en el seu sentit més extens; tracta des de l'estalvi energètic a les cases, fins al funcionament de les centrals elèctriques.

Oferta educativa

L´oferta d´Endesa Educa proporciona una àmplia formació a través de diferents actuacions: activitats online a la web interactiva, visites a les instal·lacions per entendre el món de l´energia en profunditat (centrals tèrmiques, centres de control, centres de telegestió i centres d´operacions comercials entre altres instal·lacions); activitats en centres informatius d´Endesa dirigides per un educador i adaptades als diferents nivells educatius; i tallers a les escoles, on un educador es desplaça per impartir una activitat sobre electricitat i electromagnetisme basada en l´experimentació. Encara que el públic principal al que va dirigit és el d´educació primària, s´ha incrementat progressivament la participació d´alumnes de secundària, batxillerat i universitat. Aquest curs ha estat, a més, el quart curs en el qual s´han inclòs activitats pels més petits, d´educació infantil. Als infants se´ls acosta al món de l´energia a través de titelles i tallers d´imants.

El programa d´Endesa Educa organitza també visites a les instal·lacions de la companyia per explicar en un marc real cóm funcionen les infraestructures elèctriques. Durant la visita a les centrals de cicle combinat, centres de control, o centrals tèrmiques d´Endesa, els estudiants aprenen el procés de generació elèctrica, observant tots els seus elements constitutius.



Endesa Educa: tot un món d´energia

Les activitats educatives de Fundació Endesa s´han agrupat en el programa didàctic Endesa Educa. Amb experiència avalada i contrastada com una de les activitats més demandades, el programa Play Energy, taller en el qual un educador es desplaça al centre docent amb el material necessari perquè els alumnes entrin en contacte amb el món de l´energia mitjançant experiments per a reforçar els coneixements apresos a classe ha resultat un èxit en aquesta darrera edició. Les iniciatives de Play Energy ofereixen a les escoles nombroses eines per fer activitats amb visió científica i al mateix temps en forma de joc. Estudiants i professors tenen a la seva disposició, online i offline, tallers, materials educatius, lliçons i experiments sobre ciència i energia, curiositats del món i activitats per fer a classe.

A la pàgina web www.endesaeduca.com es poden trobar tot tipus de recursos interactius relacionats amb l´energia. Des de jocs fins activitats en línia, així com tota l´oferta educativa per al curs següent. També cal destacar el blog actualitzat que constitueix un espai de reflexió sobre l´educació en l´àmbit de l´energia, on la comunitat educativa pot trobar experiments i articles sobre educació en ciències o fites de la història de l´electricitat. Com a novetat, s´ha de destacar que a través de la pàgina web d´Endesa Educa es poden fer activitats en línia i les reserves per a les visites educatives a les centrals de tèrmiques de Maó, Eivissa i Cas Tresorer.



Tots els col·lectius interessats a participar en alguna activitat poden fer les seves reserves a través del telèfon 971461808 o a endesaeduca@enel.com.



Aquesta iniciativa està emmarcada en un dels objectius recollits en el Pla Estratègic de Sostenibilitat d'Endesa que vol fer possible l'accés a l'energia a persones en situació vulnerable, per la qual cosa es duen a terme diferents projectes en aquest sentit. Una iniciativa que forma part del pla de Creació de Valor Compartit (CSV: Creating Shared Value) que impulsa la Companyia en alguns municipis de les Illes Balears. En el marc d´aquest pla, Endesa col·labora també amb altres programes com el de Voluntariat Energètic, en el que els empleats de la Companyia ajuden a reduir el seu consum d´energia a les llars vulnerables, així com també, en els tallers didàctics d´Endesa Educa per fomentar un ús eficient de l´energia.