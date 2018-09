Àgora Portals: Una década de excelencia educativa

Especial Enseñanza 2018

redacción

21.09.2018

El colegio ofrece una educación basada en el aprendizaje profundo y trabajo en grupo. Àgora Portals

Este 2018 Àgora Portals celebra su décimo aniversario con el orgullo de ser un centro de enseñanza privado de referencia en la Mallorca. Y lo hace gracias a un proyecto educativo sólido, trilingüe e interdisciplinario encabezado por un gran equipo docente, cuya vocación por enseñar y educar tiene como resultado unas excelentes notas, con el 100% de los aprobados en selectividad, así como unos magníficos resultados en el Bachillerato Internacional.

La música, el deporte y un excelente nivel de inglés, unido a un alto rendimiento en el resto de asignaturas son clave para el excelente rendimiento de sus estudiantes. De hecho, ofrecen una educación basada en el aprendizaje profundo y trabajo en grupo, un esfuerzo que se ha visto recompensado con el hecho que los alumnos de Àgora Portals han superado a los mejores colegios de Japón, Singapur e incluso Finlandia en los resultados del informe de referencia mundial PISA en las modalidades de matemáticas, ciencias y lectura.

Los 40 profesores nativos e internacionales de Àgora Portals ofrecen una educación en valores desde que los alumnos empiezan en el colegio. Su lema ´Dignidad, respeto y esfuerzo´ describe los pilares básicos para formar a las personas y sacar el máximo potencial de cada una de ellas gracias a una educación personalizada, con una educación emocional como base del aprendizaje, alcanzando, así, una excelente manera de educar a los alumnos. El centro ofrece una educación multilingüe desde el primer año, de manera que los estudiantes pueden obtener los certificados oficiales del Trinity College of London a partir de 3º de Primaria y el First Certificate in English a partir de 2º de ESO. Además, también es pionero en impartir el Bachillerato Internacional, aparte del Bachillerato Nacional. También destaca la enseñanza del chino mandarín, además del alemán o el francés.

A todo ello, hay que añadir que apuestan por las grandes propiedades de la música. Reciben sesiones de lenguaje musical, coro, orquesta y sesión individual de instrumento por semana. En Educación Secundaria, tienen la opción de cursar Enseñanzas Profesionales de Música.

Àgora Portals forma parte de NACE Schools, el mayor grupo educativo de España y el quinto a nivel mundial (35 colegios distribuidos en España, Andorra, Reino Unido, Francia, Italia y La India) que se basa en los pilares educativos del Bachillerato Internacional, plurilingüismo, deportes, música y nuevas tecnologías.