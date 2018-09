Encantados con el concierto de Joan Manuel Serrat en Palma: "Fantástico"

"Fue magnífico, sin palabras". El concierto que Joan Manuel Serrat ofreció el pasado sábado en el Palacio de Congresos de Palma se ha convertido en la noticia más seguida de la semana en diariodemallorca.es y ha suscitado el aplauso unánime de los lectores: "Fantástico, fue maravilloso", afirmaba uno de ellos al recuperar un fragmento del recital en el vídeo publicado en la edición digital de este periódico.Otro de los temas más leídos de la semana ha sido la imputación del abuelo de la bebé que falleció después de que este la olvidara en su coche en Manacor.

"Yo no lo defiendo, pero a tantos habría que imputar y no lo hacen... maltratadores, por ejemplo", comentaba un lector, mientras que otro señalaba: "Como padres no podemos delegar tantas responsabilidades a los abuelos".

"Bastante tiene este hombre ya, con su castigo de por vida. No creo que le suponga nada que lo imputen después de lo sucedido. Me da mucha pena, está claro que fue un accidente", opinaban también.

La indignación general la desató un ´zulo´ de 40 metros que se alquila como loft en Palma.

"Se aprovechan de que la gente ya no puede pagar un piso decente, es muy difícil encontrar un alquiler para una persona sola, con los sueldos actuales no dan los números para llegar a fin de mes", se quejaban todos de "la estafa" que suponen estos alquileres.