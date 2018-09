Paris Hilton: "Nací para ser una estrella"

Empresaria. La dj, emprendedora y ´celebrity´ vuelve a estar enamorada, mantiene su idilio con Eivissa y cree que los cambios que ésta vive son positivos para todos. Paris Hilton se siente honrada y "reina de Ibiza" como embajadora del turismo de la isla, donde disfruta de una vida de ensueño. Se ha tomado un verano sabático como dj pero mantiene su frenética actividad como empresaria, y es la mujer que vende más perfumes del mundo.

Se ha tomado un año sabático como dj en Eivissa para atender su gira internacional, poder viajar cuando quiere, estar con su prometido, Chris Zylka, y ver a su familia y sus perros, pero prosigue su frenética vida de exitosa mujer de negocios, celebrity, enamorada y embajadora del turismo de Eivissa.

Ha sido un verano diferente. ¿Se ha tomado unas vacaciones?

Lo he pasado muy bien. Estoy de gira por Europa y quería pasar más tiempo con mi prometido, Chris, y apoyarle en su exposición de arte. Pincho como dj en diferentes lugares del mundo, pero me encanta tener mi base aquí porque es un parón en mi ajetreada vida. Me encanta descansar en Eivissa.

¿Cómo ve los cambios que van sucediendo en la isla ahora que viene asiduamente?

Creo que son muy positivos para la gente local, los trabajadores y los turistas. Hay mucha gente que vive del verano. La isla está mejor cada año y aunque esté un poco saturada, es un sitio único. Ha sido un privilegio y un honor para mí haber sido nombrada embajadora de la isla por el Fomento de Turismo y obtener ese reconocimiento por la labor que he hecho por esta isla. Muchos de mis fans que me siguen en las redes sociales no hubieran venido nunca a la isla si no hubieran visto las fotos que publico.

Va a parecer un atractivo turístico.

Me comentan que me han visto como ´la reina de Ibiza´ y que querían ver con sus ojos dónde paso mis vacaciones. Cuando lo ven entienden lo que les muestro. Si nunca has estado aquí no puedes percibir la magia de la isla. Conozco esos lugares que quieren parecerse a Eivissa pero nunca podrán llegar a serlo. Pese a ello, tenemos que ser más conscientes de que tenemos que cuidar y preservar los océanos y la tierra en la que vivimos, no me gusta cuando la gente contamina el océano. Este lugar es especial.

¿Cree que la isla es demasiado cara y que la gente común ya no puede permitirse venir aquí?

No lo sé. Soy una mujer de negocios, llevo trabajando en el mundo de los negocios mucho tiempo, me pagan por ir a los sitios y nunca he pagado por una bebida, nadie me ha pasado la cuenta. Creo que no lo hacen porque todo el mundo está muy agradecido de que vaya a ese sitio. Gracias a mí mucha gente visita ese lugar y se gasta luego mucho dinero en parte porque he estado ahí. No sé cuánto valen las cosas porque no las pago. Si es caro se debería hacer algo para que no lo sea tanto y todo el mundo lo pueda disfrutar.

Es la mujer que más perfumes vende en el mundo y el próximo será el número 24. ¿Cómo lo hace?

El número 24 ha tenido un éxito sensacional. Es muy fresco. Cuido muchos las esencias, olores y la presentación para que guste.

También promueve una nueva línea de cremas.

He lanzado mi propia marca de cremas ´Paris Skincare´, cuya línea se llama ´Pro D.N.A (ADN)´, una línea de productos cosméticos de cuidado para la piel. Junto con farmacéuticos y químicos hemos estado investigando el Pro D.N.A, que cuando te lo pones sobre la piel duplica células nuevas, da un aspecto de firmeza y brillo increíble. No me inyecto bótox ni nada por el estilo, solo cuido mi piel. Quiero que otras chicas y mujeres cuiden su piel como lo hago yo. Mucha gente se expone al sol, se inyecta cosas en la cara que son toxinas y veneno para la piel. Y quiero promover y extender la forma en que lo hago.

¿Trabaja en algún proyecto cinematográfico o ´reality´?

Es un reality show en el que le enseño a la gente cómo es la vida de celebrity. Muchos jóvenes vienen a Los Ángeles para hacer su sueño realidad, unos lo consiguen y muchos otros no. Quería aconsejar a la gente puesto que he ayudado a muchas personas a ser famosas, tengo un don para ello y advertirles de que también puede ser un mundo muy peligroso.

En una entrevista reciente a su prometido, Chris Zylka, me comentó que quiere estar más tiempo detrás de las cámara como director que delante.

Es un actor maravilloso, un artista y un genio en todo lo que hace, ya sea dirigiendo, en fotografía o pintando. Tiene muchos proyectos en mente. Siempre me dice que yo soy la estrella y que le gusta mirarme desde un segundo plano con los ojos de un director.

Y parece que está muy enamorado de usted.

Estamos muy enamorados, felices y contentos. Me siento tan afortunada de haber encontrado un hombre como él ya que hoy en día es difícil cruzarte con un ser bueno de verdad. Es leal, alguien en quien puedes confiar de verdad. Me he topado con muchos chicos malos que querían hacerme daño. Queremos vivir enamorados por siempre y tener una preciosa familia.

¿Cómo se siente como embajadora del turismo de la isla?

He recibido millones de felicitaciones por mi nombramiento, la gente me dice que se lo han otorgado a la mejor persona y que me lo merezco mucho. Mis seguidores me lo han transmitido y la gente a la que he atraído hasta aquí también. Es una sensación maravillosa porque sé que lo merezco, es un orgullo enorme ser embajadora de esta isla mágica.

¿Lleva todavía bien su vida de celebridad y la fama?

Nací para hacer esto. Tenía dos años y mi primera niñera me llamaba cariñosamente ´Star´ y es así como me llama mi familia desde entonces. Cuando tenía tres años mi abuela padecía de cáncer de pecho y siempre me comentaba que era una niña muy especial, que sería una mujer fabulosa como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe o la princesa Diana, que tenía un don muy especial, tan dulce y fantástica. Siempre supe que iba a ser una estrella. Nací para ello y nunca lo he dudado.

¿No se cansa del ajetreo y el acoso de los fans?

Supone mucho trabajo y a veces estoy cansada, pero me hace feliz hacerme fotos con todo el mundo, abrazar a la gente, ver su cara y el efecto de felicidad que provoco. Es una sensación mágica y no mucha gente puede hacerlo.