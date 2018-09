La piel cuenta una historia

Losestán de moda. Hoy en día, y especialmente en esta época estival, es realmente fácil encontrarse por la calle a. Y aunque son muchos los que tienen la piel marcada, no existe un solo motivo para tatuarse algo en el cuerpo. Hay personas que buscan un, otras que lo hacen, porque son, para. Y aunque cada año surgen algunas tendencias,, como pasa con las personas: son originales, únicos y diferentes.

"Los tatuajes son una manera más para expresarse o para recordar, cuando te haces uno estás plasmando en tu piel algo que quieres tener presente de forma permanente", dice una joven de 20 años. Tiene seis tatuajes y cada uno representa alguno de los momentos o pilares más importantes de su vida. "Una amiga murió de forma muy repentina, ocurrió en un momento de mi vida muy crucial y por eso me tatué una pirámide con un sol dentro y una flecha debajo. Es un diseño que hice yo misma, para recordar cada día que solo tienes una vida", confiesa.

Marina J. Ramos lleva las iniciales de su madre tatuadas (JM), que casualmente también son las suyas pero invertidas (MJ). "Es como que soy una parte de ella. Para mí eso es muy importante, siempre ha sido mi heroína", explica Ramos. "La tipografía está sacada de una carta de felicitación de cuando cumplí 10 años, en la que me escribió que era la mejor hija. Tengo su letra en mi piel", dice Ramos.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el lugar del cuerpo en el que decides marcarte para siempre, ya que también puede tener un significado. Ramos se decantó por tatuarse las iniciales de su madre en el pie, algo que para ella significa que "siempre seguirá mi camino aunque hace cuatro años que ya no está".

Además, también hay quien se tatúa en partes del cuerpo que no suelen ser muy visibles para no "aburrirse". Es el caso de Alicia de Quiroga, que se tatuó detrás de la oreja porque es una zona un poco escondida. Así, cada vez que se ve el tatuaje (se trata de la palabra free), "me motivo y pienso la razón por la que me lo hice", cuenta De Quiroga.

Tania Capó luce un tatuaje en la parte trasera de su brazo derecho. Consiste en una amapola y su madre también la tiene dibujada. "Desde siempre, la relación que tenemos mi madre y yo la hemos representado con una amapola, porque de pequeña ella me cantaba una canción que hablaba sobre esta flor", cuenta la recién graduada en Educación Infantil.

Muchas de las personas preguntadas por Diario de Mallorca han confesado que deciden el tatuador por el f eeling o su estilo, y que en Mallorca no es difícil encontrar un estudio. Hay una oferta muy amplia. "Encontré en Instagram a un tatuador turco y me moló su estilo. Busqué tatuadores en Palma que tuvieran una personalidad artística parecida y no me costó, la verdad", confiesa Miguel, que asegura que dentro de una semana se tatuará a alguien muy especial.