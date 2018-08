Jorge Blass: "Los magos somos tramposos honestos"

"Los magos somos tramposos honestos, es verdad que engañamos y jugamos con la percepción pero siempre con el consentimiento del público", confiesaEl ilusionista madrileño, que representará desde hoy y hasta el próximo domingo en el Auditorium de Palma el espectáculo teatral, niega que detrás de un gran mago haya una gran mentira y afirma que se trata del "mismo engaño que se puede encontrar en una película o en una buena novela, un engaño artístico. A los magos nos encanta dejarnos llevar por cosas que no son reales, sino fantasía", subraya.

El ganador de títulos como la Varita Mágica de Oro en Mónaco o el premio Siegfried and Roy en Las Vegas reconoce que "puede haber algunos escépticos que quieran saber dónde está el truco pero enseguida entienden que es un juego y que lo mejor es dejarse llevar y fascinarse con lo imposible".

Confiesa Blass que el oficio de mago "está al alza" y que su trabajo es "de las cosas más motivantes. Que alguien te pueda hacer cosquillas en el cerebro y despertarte una sonrisa es algo muy interesante". Además, agrega, "la magia puede ser terapéutica", algo que ha comprobado al frente de la Fundación Abracadabra, de la que es patrono desde hace catorce años.

El autor de montajes como El arte de la magia, espectáculo que pudo verse también en el Auditorium hace tres años, señala que para conectar con el público hay que lograr mantener el interés de los espectadores durante hora y media y conseguir que "salgan mejor que cuando entraron al teatro, más ilusionados, contentos y felices".

Él lo ha logrado, llegándose a convertir en uno de los grandes magos a nivel internacional. ¿El secreto de su éxito? "Hay que tener mucha pasión por lo que haces, esto es vocacional. Hay que dedicarle mucho tiempo, toda la vida, esa es la fórmula". En su caso, Blass ejerce de mago "las 24 horas del día" y asegura que "las herramientas de la magia" le sirven para su quehacer diario, para "saber cómo funciona la mente humana a la hora de conseguir algo, como mesa en un restaurante o que te quiten el peso extra en unas maletas en el aeropuerto".

En Palma, el público podrá descubrir su último trabajo, Palabra de mago, un conjunto de trucos que en esencia tienen en común un factor, "la innovación. Todos proponen al espectador un giro sobre la magia tradicional. Todos los efectos del show tienen mi impronta personal o algo que los hace diferentes y juegan con las tecnologías: hago magia con las redes sociales, con teléfonos móviles, Ipads? cosas que antes eran inimaginables en un show de magia".

Un show, el suyo, pensado para todo tipo de público, desde niños de cinco años a los mayores de la familia. "Hay números que son más visuales, como La tormenta de nieve, otros más racionales, como un cálculo imposible que realizo con un teléfono móvil, y también de carácter tecnológico, caso de una teletransportación con las redes sociales, un número que David Copperfield me ha comprado los derechos para hacerlo en Estados Unidos", destaca.

Gran admirador del citado ilusionista estadounidense, reconoce que son muchos los trucos que le "robaría", aunque hay uno que le pone la piel de gallina, "precisamente uno que se puede ver en sus últimos espectáculos, en los que hace aparecer un dinosaurio, algo muy chulo que he visto en Las Vegas, recientemente".

En una isla que soporta el paso de más de diez millones de turistas al año, Blass se ve capaz de aplicar su arte a tanto peso demográfico. "No haría desaparecer el turismo, pero sí haría un truco para regularlo. O mejor aún, teletransportaría a todos los turistas al teatro", dice con una sonrisa. "En magia no hay límites, no hay truco imposible", subraya.

Unos trucos que, como todos los de Blass, nacen a partir de una idea inicial, de una pregunta: "¿Qué magia me gustaría ver a mí en un escenario?", desvela el ilusionista. "La magia juega con los deseos del público. Y hay deseos universales, como volar o multiplicar el dinero, y otros específicos de una época, como el mago que hacía aparecer un conejo de una chistera, porque en aquel tiempo se pasaba mucha hambre y el conejo era un elemento de deseo, todos querían comida".

En su opinión, "en la magia queda aún muchas cosas por inventar", y en esas está, "trabajando nuevas ilusiones todo el rato para hacer el más difícil todavía. El público pide sorprenderse con algo que todavía no ha visto, por eso los magos actuales tenemos que trabajar el doble para presentar algo nuevo".

Sabedor de que en la Edad Media le habrían quemado en la hoguera –"la Inquisición mató a cerca de 200.000 magos"–, y que el estatus del mago ha mejorado con el paso del tiempo, los tiempos, lamenta, "siguen siendo oscuros".