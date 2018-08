A Coruña sustituye un paso de cebra por un ´paso de vaca´

El centro deha visto este miércoles la transformación de un paso de peatones en un '', con el objetivo de transmitiren el mundo urbano de una Comunidad donde las reses equivalen a un tercio de la población. El Obelisco, uno de los principales puntos de paso de la ciudad herculina, es el escenario de una iniciativa de la explotación ecológica Casa Grande de Xanceda (Mesía, A Coruña) bajo el lema ''.

"Nuestro objetivo es conseguir que llegue a la ciudad la importancia del sector lácteo y de la Galicia rural", ha explicado a Efe la responsable publicitaria de la empresa, Jessica Rey. Ha relatado que el campo tiene "un gran problema de despoblación y envejecimiento", sobre todo por la "huida de jóvenes a las ciudades para buscar oportunidades".

"Somos pocos los que resistimos en el rural", ha continuado y ha detallado que en Galicia "muchas de las explotaciones agrícolas son lácteas", pues la Comunidad ronda los tres millones de habitantes y tiene casi un millón de vacas, con 63 ayuntamientos de 313 en los que son más las reses que las personas censadas.

En ese sentido, ha aclarado que "Galicia es el territorio que más leche produce de toda España" y ocupa el décimo lugar en Europa, aunque sufre las "consecuencias" del abandono del rural, además de la "constante fluctuación de los precios de la leche" que perjudica la vida de los profesionales de este sector. "El nuestro sigue siendo un sector vital, es necesario que la cultura del rural perviva y hace falta fijación de población", ha manifestado Jessica Rey.



"Las cebras no nos representan"



Para eso, la empresa ha planteado una acción reivindicativa con el permiso del Ayuntamiento de A Coruña, que le gustaría que se exportase a las otras ciudades gallegas. "Nos encantaría que los pasos de peatones no fuesen de cebra, que no tenemos tantas, que no nos representan, y se convirtiesen en pasos de vaca", ha concretado asimismo sobre la iniciativa planteada.

Junto al 'paso de vaca', está una res de tamaño real que los visitantes pueden ordeñar y se ha instalado una estación en tres dimensiones para conocer cómo es un prado con vacas, junto a varios profesionales que explican y conciencian sobre la situación del campo. "Hace falta que sepamos que el rural es importante, le pongamos valor e intentemos que sobreviva", ha proseguido la representante de Casa Grande de Xanceda.

Su explotación ecológica está en el interior de la provincia de A Coruña, donde más de cuarenta empleados trabajan con 380 vacas en un proyecto ecológico que produce alimentos de alta calidad, con los que opera al añadir valor a la leche de las reses.