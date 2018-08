Tofu braseado

El tofu es una proteína vegetal a base de soja que nos da mucho juego en la cocina. Al usarlo, tan solo tenemos que tener en cuenta que, aunque tiene la apariencia de un queso fresco y a primera vista pueda parecer que podemos consumirlo crudo, es un alimento que precisa ser cocinado al menos 10 minutos para facilitar su digestión. Si no lo hacemos será como si comiéramos una legumbre cruda y nos puede resultar indigesto. También a nivel de paladar es importante cocinarlo adecuadamente, si no, nos parecerá insípido y falto de gracia. Pero no te preocupes, siguiendo esta sencilla receta conseguirás preparar un tofu atractivo y apetitoso en tan solo 10 minutos. Bon profit!

Ingredientes:

· 1 paquete de tofu ahumado cortado a láminas

· 3 cucharadas de salsa de soja

· 1 cucharada de jugo concentrado de manzana

· 2 cucharadas de aceite de oliva

· Un trozo de jengibre a láminas

· Hojas de albahaca fresca

Preparación:

· Calentar el aceite en una sartén y añadir el jengibre, saltearlo hasta que se dore.

· Añadir el tofu y saltear 5 minutos.

· Condimentar con la salsa de soja y el concentrado de manzana.

· Saltear 5 minutos más y decorar con la albahaca fresca.

Nota: también podemos usar tofu natural en lugar de ahumado. Eso sí, siempre debe ser tofu firme. El silken tofu, o tofu sedoso, no es apto para usarlo en esta receta.