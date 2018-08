Àlex Volney: "Los libreros cacareamos por la competencia desleal: ¿libros en las gasolineras?"

Su querencia por los animales de pluma es casi un secreto. Una de esas parcelas privadas que todo ser humano necesita atesorar, máxime en esta era impúdica de redes sociales. El cofundador de Llibres Ramon Llull alimenta desde hace diez años un cuaderno de campo sobre ornitología. Anota los cambios en el ecosistema. Practica el arte de la observación mientras retoma la escritura de su segunda novela, sobre la Guerra Civil. Una historia familiar cuya redacción se vio truncada por los reveses de la vida. "Este libro es un compromiso con mis muertos", confiesa. Su sinceridad no siempre es bien recibida en la isla de la calma.



P ¿Por qué cuida de un gallo?

R Es una afición que me viene de los abuelos. Tres de ellos eran payeses. En realidad, son animales que se cuidan solos. Además, el gallo es un animal noble, que defiende a los suyos y le planta cara a todo.

P ¿Se siente identificado con el gallo?

R No necesariamente. El gallo que os he enseñado es autóctono, mallorquín [especie gallus, gallus]. Y como todo en Mallorca es pacífico, no es un gallo de pelea. En los 3.000 años que llevan en la isla, ha habido evolución en ellos; incluso en los polluelos, que son del color del rostoll. Son de esta tonalidad para que las milanas no los identifiquen. La naturaleza es perfecta prácticamente. Los humanos estamos desequilibrando el ecosistema. La gente se queja de que hay mosquitos, pero es que los gatos se comen los pájaros insectívoros. Y ahora hay una plaga de gatos. Y esto es culpa de las personas, no de los animales.

P ¿Forma parte de alguna organización proteccionista?

R Soy un individualista recalcitrante. Fui socio del GOB hace años, pero no me gusta ir en grupo. No me siento ni mejor ni peor que nadie por eso. Tengo amistad con gente aficionada a los animales y a los gallos. Quedamos en un punto intermedio en la isla para intercambiar experiencias. Aprendo mucho en estas reuniones.

P ¿Por qué cacarean los libreros?

R Por competencia desleal. Todos los compañeros del gremio lo tenemos claro: si los medicamentos se venden en las farmacias, los libros han de venderse en las librerías. Hay libros en las gasolineras, en los supermercados... Si nos quejamos, es porque no nos dejan hacer nuestro trabajo.

P ¿Necesitan pienso público las librerías?

R Yo no creo en ello, pero quiero respetar a quienes sí creen o lo piden.

P Francia subvenciona a las librerías.

R Francia es el gran modelo. No puede compararse con el sistema de aquí. Para empezar, allí los libros los venden las librerías. Otro ejemplo es que en Francia un patrimonio como Can Oleza no se habría vendido.

P ¿Cómo están ahora las relaciones entre los libreros de Palma?

R Los mohicanos que quedamos colaboramos, a pesar de tener nuestras pequeñas diferencias y contradicciones. Ahora hay variedad y diversidad. Y la diversidad siempre es buena. Hay líneas diferentes y eso es muy positivo. El problema es que muchas veces van pocas personas a las actividades. Por ejemplo, al acto con el editor Fulgencio Pimentel éramos ocho. A veces te preguntas si están Mallorca o Palma preparadas para una oferta cultural de calidad.

P ¿Los políticos mallorquines tienen cresta y pico?

R Tienen muchos colores, se pavonean y hacen ruido. Les gusta mucho la foto y después nunca sabes cómo quedan las cosas.

P ¿Ve un cambio hacia la literatura con la consellera de Cultura Fanny Tur?

R Fanny Tur ha hecho cosas. No habla únicamente. Ahora bien, se tendría que comprobar si los editores pagan el 10% a los autores antes de concederles una ayuda.

P Andreu Vidal, poeta olvidado 20 años después. ¿Es su obra otra especie en peligro de extinción?

El único futuro de las librerías y del libro son las editoriales pequeñas e independientes. Les debemos la vida. Edicions 62 no llegó a editar a Blai Bonet. Acabó haciéndolo 1984. ¿La solución a casos así? Primero, en Mallorca debería haber un editor. Un capitalista que arriesgara el dinero. Imagínate la vergüenza que supone que no se encuentren las obras de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, el poeta más grande que ha tenido Mallorca. Vendrán con el rollo de que no vende, pero es mentira. Lo bueno se vende. No hay nada más democrático que el público. Otro de los problemas en la isla es que a los editores les cuesta hacer una segunda edición de un libro que ha funcionado. Si el pienso de la primera edición sale gratis [por una ayuda pública], ir a comer hierba fresca al mercado es demasiado arriesgado.