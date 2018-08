Asia Argento niega haber tenido "relaciones sexuales" con Bennett

agencias roma

22.08.2018 | 23:42

La actriz italiana Asia Argento ha desmentido haber mantenido "relaciones sexuales" con el actor Jimmy Bennett cuando éste era menor. "Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (...) Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett", ha declarado la actriz, de 42 años, que reconoció haberle dado dinero al joven pero no por una relación sexual. "Estoy profundamente sorprendida e impresionada por la lectura de una información absolutamente falsa", añade en un comunicado la actriz, figura del movimiento #MeToo. Argento ha asegurado que decidió romper el silencio para protegerse del alud de mentiras.