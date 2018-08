21.08.2018 | 22:49

Pintacaras y piruletas en Port Adriano laura boschetti Fotos de la noticia

El mercado de verano del puerto deportivo no se olvida de los más pequeños. Los próximos viernes, sábado y domingo, el Pop up Market After Sun en el que pueden encontrarse todo tipo de productos de moda, diseño y decoración organiza una serie de actividades gratuitas para que los niños se entretengan entre las 19.30 y las 21 horas. Junto al container de la firma Piruliru, La Candivora enseña a hacer piruletas artesanales, hay pintacaras y manualidades.