Jaime Clement: "El ´raticida´ de la música no es la piratería, sino la incultura de la gente"

es músico de Conservatorio y simpatizante del jazz. Trompetista de Hattori Hanzo Surf Experience, disfruta por las tardes de la compañía de su instrumento y su rata doméstica, Ígor. "Cuando la compré, la dependienta se alegró porque se suelen vender como comida de serpiente", confiesa.

P ¿Ígor por Stravinski?

R No. Me salió natural. Le regalé la rata a mi novia y ella me encomendó la tarea de ponerle nombre. Me vino a la cabeza Ígor. A veces también la llamamos Ratatouille.

P La rata es una mascota poco común. La gente las rehúye.

R Es como un hámster en realidad, pero con cola. Lo que pasa es que las ratas son más inteligentes. Es como tener un perro. Porque les puedes enseñar trucos, instruirlas. Les puedes enseñar a que vengan a la mano cuando las llamas, a que te choquen los cinco...

P En el mundo de la música, ¿quién es el más rata?

R ¿Rata en qué sentido? En el negativo, diría que lo más rata en la música es el reguetón. No me gusta nada. Y en el positivo, como son muy listas, los más ratas son los jazzeros. El jazz es un mundo abierto y diferente todo el tiempo. Te sorprende como las ratas.

P ¿Los músicos son unos supervivientes como los roedores?

R En parte, sí. Yo he vivido muchos años de la música. Ahora lo compagino con un rent a car por las mañanas. Vivir de la música es bastante complicado. En verano, hay trabajo en hoteles, terrazas, pero luego en invierno hay pocas actuaciones. Yo dejé la música durante cinco años. Antes trabajaba de músico durante los veranos y los inviernos, compaginándolo con clases. Pero con la crisis dejé de tener niños. Los padres a lo primero que renunciaban era a las clases de música. Y tuve que abandonar y buscar otro trabajo. Ahora he vuelto.

P Algunos de sus compañeros de Hattori Hanzo están en La abeja maya, su hijo bastardo y la denostada imagen de su amigo Willi. ¿Qué opina de la cancelación de su concierto en Llucmajor?

R Ha sido muy exagerado lo que les pedían para montar un concierto. Es un trío y una actuación para una pequeña comunidad. Que te demanden seguridad, ambulancias, etc... no es necesario. Yo he tocado en muchas verbenas y no he visto nunca ambulancias. Es preocupante que las instituciones no faciliten las cosas.

P ¿Cómo le adoptaron los Hattori?

R Fue en febrero o marzo. Estaban tocando en el mercado de Santa Catalina. Fui a saludar al trombonista, un conocido mío, y me comentó que estaban buscando trompetista. Y yo les dije que estaba buscando grupo para reenganchar con la música. Entonces me invitaron a su próximo ensayo y me adoptaron.

P ¿La trompeta es su otra mascota?

R Es parte de mí. Podríamos decir que es mi otra mascota, sólo que es más ruidosa que Ígor. La trompeta, cuando empiezas, es más complicada que un piano porque has de aprender a hacer sonar una nota. En el piano sólo tocando una tecla ya suena. La trompeta es una mascota muy exigente que demanda muchas horas.

P ¿La piratería es el raticida de la música?

R No. El veneno de la música es la incultura de la gente.

P También hay pocas salas para tocar.

R Pienso que se deberían dar más facilidades a los empresarios para abrir locales de música en directo. Facilitar las licencias, no en el sentido de no exigir la insonorización, eso se ha de poner evidentemente. Otra opción podría ser otorgar ayudas que después se tuvieran que devolver. Creo que se pueden hacer políticas para apoyar la música en directo.

P Que haya pocas salas igual es signo de los nuevos tiempos: el trap de los jóvenes se visualiza en YouTube.

R Sí, pero yo pienso que siempre habrá gente a la que le gusta otra música. Eso siempre ha pasado. Cuando yo iba al instituto, no recuerdo que nadie escuchara jazz. Yo sí lo hacía. Era la ratita rara (ríe). El trap no tiene calor.

P ¿Hay suficientes madrigueras para ensayar en la isla?

R Podría haber más. A lo mejor estaría bien que hubiera locales en los barrios. Son un punto de encuentro. Yo empecé a estudiar música en la escuela de música de s'Almudaina de Son Gotleu, que aún existe y ahora está en el Casal de Barri. Yo tenía seis años cuando comencé. Iba por las tardes y nos juntábamos jóvenes, adultos, mayores. Luego jugábamos a fútbol. Éramos un grupo muy bonito. Hacíamos música en lugar de estar con litronas en la plaza. Alimentábamos una inquietud.