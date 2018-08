Los mejores lugares para ver las Perseidas con luna nueva en Mallorca

Lasde este año: la ausencia de luz que marca la luna nueva facilitará la visibilidad de la lluvia de estrellas más famosa. Los astrónomos aseguran que ya hace unas semanas que se pueden ver algunas estrellas fugaces. Sin embargo, según la, este fin de semana -desde la medianoche del jueves hasta el alba del lunes 13- será cuando más riego de meteoritos haya en el cielo . Como cada año, coincidiendo con el. Concretamente, el momento de mayor efervescencia se dará a partir de la, día 12, hasta el alba del lunes 13.

Aunque la oscuridad del cielo nocturno es un elemento que permite una buena observación de las Perseidas, hay factores que conviene tener en cuenta para percibirlas de mejor, como alejarse de los núcleos urbanos y de las zonas con contaminación lumínica. Así, el responsable del Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM), Salvador Sánchez, invita a aquellas personas que no se quieran perder el espectáculo a "huir de Palma" por su "contaminación" y su "muro de fuego" -se refiere al paseo marítimo que, con su gran afluencia de coches, provoca una "catarata de luz"-. "Desde el OAM recomendamos, sobre todo, las zonas de la Tramuntana y de Levante", comenta Sánchez.

Algunos expertos del Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai (IMCE) señalan que este año es una "oportunidad excepcional" para disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo "de manera óptima". Recomiendan situar la mirada hacia el este y "tener paciencia".

Actividades



Este año, por tercera vez consecutiva, el IMCE organiza dos noches de actividades formativas protagonizadas por las Perseidas. Una de ellas será el día 10 en las casas del Galatzó (Calvià) -de donde el presidente del IMCE, Lluc Mas, destaca el "espléndido cielo"- donde se podrá acceder con un bus que saldrá cada treinta minutos entre las 18,30 y las 20,30. Además de una visita guiada por las Cases, se podrá observar el cielo con telescopios y stargazing -explicación del cielo con láser-, entre otras cosas. Las plazas son limitadas y el precio de la actividad es de 25 euros. La otra será el 11 en el Castell de Bellver, donde se realizarán actividades muy similares a las del Galatzó. El precio es de 9 euros.

Por su parte, el observatorio de Mallorca (Costitx) propone, para el domingo 12, su particular noche de las Perseidas, a partir de las 20,30. Se organizarán cinco turnos que, además de las estrellas, podrán observar el cometa Hulk con los telescopios del campo observatorio. Para participar en esta actividad, que cuesta 12 euros, es imprescindible reservar plaza.

Es muy popular pedir un deseo cuando se ve una estrella fugaz. Pero los más supersticiosos deben saber que, tal y como dice Sánchez, "para pedir deseos solo valen las Perseidas que se vean durante la noche de San Lorenzo" -del día 9 al 10-. Parece ser que cualquier lugar oscuro y despejado será una buena opción para poder ver cómo el llora el cielo. Esta vez, sin el abrazo de la luna.