Ya puedes ver el anuncio completo de Estrella Damm grabado en Formentera

La cervecera barcelonesaha estrenado el filme, su primer cortometraje musical, que, con las campañasy en el escenario de Formentera

Bajo la dirección de Dani de la Torre, autor del thriller "El desconocido", el nuevo corto se presenta como "una montaña rusa emocional" que recuerda las melodías popularizadas por Estrella Damm cada verano de los últimos diez años. En esta ocasión, además, los músicos mallorquines Victoria Lerma, Paco Colombàs y Tomeu Tomàs han participado en el anuncio más esperado de la temporada.

El recorrido culmina con una actuación de Billie The Vision & The Dancers al ritmo de "Summercat", la canción que catapultó al éxito a este grupo sueco en el primer anuncio de 2009.

Coincidiendo con la celebración de las 10 campañas "Mediterráneamente", la isla de Formentera vuelve a ser, como en aquella ocasión inicial, el escenario natural en el que tiene lugar el divertido viaje musical de Álex (Oriol Pla) y Julia (Michelle Jenner), dos cantantes de versiones que persiguen su sueño de componer un tema propio.

Las melodías de veranos anteriores son el hilo conductor de una historia en la cual Jenner canta "Fantastic Shine", de Love of Lesbian, mientras que Pla entona con entusiasmo "I wish that I could see you soon", de Herman Düne.

Al final, los protagonistas componen graciosa y milagrosamente a la vez el mismo tema: "The place to stay", inspirado en la belleza de un mar por el que ambos sienten auténtica devoción.

La canción mediterránea y contagiosa de esta campaña, que en realidad es obra de Toni M. Mir, es interpretada por los dos actores en una escena nocturna en la playa, en la cual la pantalla se divide en dos partes.

En estas diez campañas, Estrella Damm ha paseado sus cervezas estivales por Formentera, Sant Joan, elBulli, Sierra de Tramuntana y ha contado con cineastas como Alejandro Amenábar, Alberto Rodríguez o Raúl Arévalo, y con la música de Lacrosse, The Vaccines, Maïa Vidal, The Triangles, Ramon Mirabet o AaronChupa, además de Billie The Vision and The Dancers.