Now or never, transgredir o morir de aburrimiento

Cristina Escudero tiene el taller en su casa, lugar donde diseña lo que serán sus creaciones de complementos. El estilo kitsch, naif, kawai, así como los aires soñadores e infantiles caracterizan los productos de su proyecto: Now or Never.

¿En serio todo tiene que ser básico y combinable? No es esta la opinión de la protagonista de este domingo, cuya marca de, ahora mismo, complementos como pendientes, collares y anillos, ya es toda una declaración de intenciones solo con el nombre: Now or never (Ahora o nunca). Quien la dirige, la piensa y la quiere expandir es Cristina Escudero, alguien que, en un momento de su vida (hace más o menos diez años), pronunció las palabras mágicas: "Now or never". Ahora mismo cuenta con casi 7.000 seguidores en Instagram y es a través de esta red social por dónde más vende, aunque también se pueden encontrar sus chillonas propuestas en unas diez tiendas físicas de alrededor del mundo: Mallorca, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Los Ángeles y Atenas.

"Me aburría en mi trabajo y empecé a hacer anillos, collares y pendientes, entre otras cosas, para salir de mi rutina. Hasta que un día te das cuenta de que el trabajo no te llena y decides poner un punto y aparte", explica Cristina. Aunque hace unos diez años que crea complementos la marca "ha ido mutando" y cambiando su estética. "Ha sido todo un proceso llegar hasta aquí, es todo muy progresivo", cuenta la emprendedora, que relata que hace solamente dos años que decidió ponerse enserio con el proyecto, empezando por invertir en él más dinero y tiempo.

Los diseños de Now or Never son de los que llaman la atención, no aptos para personas discretas: nubes con lluvia, arcoíris, helados, una mano que sujeta un corazón roto, plátanos a medio pelar... Por lo general, son diseños casi inimaginables para pendientes o collares, porque sus colores son llamativos, chillones, estridentes. Y a propósito. Porque esto es lo que pretende la diseñadora: "Me interesa reivindicar la diferencia, el estar fuera de la norma, la transgresión. A la vez que busco divertir, hacer las cosas con humor, utilizar la ironía o referirme a cosas culturales que me gustan". Es el caso de sus pendientes que son rayos, inspirados en David Bowie. Porque, aunque suene contradictorio, para hacer estas piezas tan luminosas se inspira en las cosas más básicas y rutinarias: una planta, una película, un libro, las tendencias de la moda outsider. Y es que ser diferente es lo que se lleva: "La gente valora cada vez más lo que es original y diferente, las cosas con mensaje", que sean locales.

Cristina entiende que se valoran estas características porque cada vez hay más personas que toman consciencia de lo agresivo que es para el planeta ser una sociedad consumista. El proceso creativo de Now or Never tiene cuatro fases: esbozos a mano, diseño digital, impresión o corte de las piezas y montaje. Mientras que Cristina realiza las dos primeras y la última, la impresión y corte del metacrilato la realiza en una fábrica en Inglaterra, a la que ella envía el diseño. Luego la fábrica le envía las piezas y ella las monta en una habitación de su casa que ha habilitado como taller.

Las redes sociales son un elemento clave para la marca de Cristina, sobretodo Instagram. A través de esta vía se mantiene en contacto con sus clientas, a las que describe como "muy agradecidas". "Mis clientas me envían mensajes diciéndome qué les parece lo nuevo que saco, y esto es algo que da mucha energía. Son las clientas que me gustaría tener e intento ser cercana con ellas para mantener el contacto, y también escucharlas". Cristina declara que no tiene una manera de funcionar muy concreta: "Nunca sé si hacer una colección grande o sacar dos piezas pequeñas", sostiene. Por eso, muchas veces, se deja guiar por lo que le piden sus seguidoras, ya que hay diseños cuyo stock se acaba pero se siguen pidiendo, así que Now or Never saca otra tirada. También gracias a las redes se crean sinergias. Personalidades como la directora, productora, escritora y actriz porno Amarna Miller; la ilustradora y creadora audiovisual Lyona (Marta Puig); o la instagramer Peggy Heart le han comprado algunas creaciones y han publicado fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, algo que para Cristina supone un chute de seguidores. "Se nota mucho cuando una de ellas suben una foto y me etiquetan en ella", afirma la diseñadora.

Ahora o nunca. Cristina Escudero eligió ahora y su Now or Never se ha convertido en su vida y en su reflejo: no le va aburrirse y eso se nota. La caracterizan el estilo kitsch, kawai, naif, rompedor, pero también los aires infantiles, soñadores. Dice que sus diseños son "para que esto sea un poco divertido, para salir del aburrimiento terral". ¿Quién dice que no a una buena dosis de transgresión?