Primeras imágenes del nuevo anuncio de Estrella Damm rodado en Formentera

La próxima semana, el 11 de junio, se dará a conocer el anuncio completo de Estrella Damm que se rodó en Formentera entre abril y mayo de este año conmemorando los diez años del spot que la marca grabó en 2009 también en Formentera y que marcó tendencia en el mundo de la publicidad.

Pero hoy mismo la empresa ha colgado el tráiler del spot en su canal de Youtube. El corto tiene por título 'Álex y Julia' y está protagonziado por Michelle Jenner, Oriol Pla y Dani de la Torre.

En torno al rodaje existió un gran secretismo ya que todo el personal que trabajó esos días estuvo sujeto a una cláusula de confidencialidad. La agencia de publicidad seguramente quiso mantener la máxima discreción sobre el rodaje y el contenido de la historia del anuncio para jugar con el factor sorpresa.

Estrella Damm lleva desde 1994 asociando su campaña de verano con una canción. Pero no fue hasta 2009 cuando creó un formato inédito, tipo cortometraje, que contaba una historia rodada íntegramente en Formentera y que se identificó con el movimiento hipster. Eran dos amigas, de estética desenfadada, moderna pero a la vez cuidada, que esperan en el puerto de la Savina a un joven amigo y que recorren la isla en un Citroën Mehari . Los tres disfrutan del paraíso, de la música y del buen rollo en un ambiente de libertad. De fondo suena el tema 'Summercat', del grupo sueco Billie the vision & the dancers. Ese año la marca cambio su slogan por 'Mediterráneamente'.