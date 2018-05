El mercado más saludable atraca en Puerto Portals

no solo rezuma lujo, también solidaridad. Así lo hizo ayer, en una nueva entrega del Farmers' Market, un encuentro con la cocina saludable, la música, el yoga y el tai-chi en el que por cada artículo que el visitante adquiría, se donaba otro igual a la

La jornada, que se ha celebrado durante todos los domingos de mayo, acabó en éxito, con setenta kilos de frutas y verduras solidarias que se suman al movimiento One for one, con un total de 210 kilos recaudados en los tres domingos de esta cita para la citada ONG.

A lo largo del día más de tres mil quinientas personas desfilaron por el boulevard del puerto, donde una veintena de puestos exponían sus productos "km 0". Entre los más solicitados, los zumos de naranja de la finca Ca's Sant, los helados artesanos, la comida vegana, la cerveza artesana, las flores y cerámica de Mallorca o el jabón de la isla.

El mercado arrancó con un taller de cocina infantil saludable, a cargo de Cati Palou, coach nutricional y naturópata que explicó los beneficios de su propuesta a una treintena de niños, todos entregados al rico sabor de la fruta.

También los adultos aprendieron las saludables virtudes de los smoothie detox, con el aloe vera como ingrediente estrella.

En lo musical, el dúo Julia Eme & Nico animó el recinto con versiones de grandes éxitos de Amy Winehouse, Jack Johnson o The Beatles, entre otros. Mientras tanto, en la zona Farmers' Fun, dirigida a los más pequeños, se desarrolló el taller Aromas naturales, donde los niños descubrieron los olores más frescos de las plantas.

El domingo 27 de mayo tendrá lugar la última jornada del Farmers' Market con la presencia del grupo de música Monkey Doo y una swing masterclass.