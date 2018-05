Piden colaboración para encontrar a un atracador: "Entre todos ayudamos"

El atraco en un salón de juegos de Manacor y la posterior búsqueda de su autor en toda la isla ha sido el tema más leído de la semana en la web de DIARIO de MALLORCA.

Un atracador armado con un martillo irrumpió de madrugada en el establecimiento y propinó una brutal paliza a una empleada dejándola herida grave. Después huyó del lugar con un botín de unos 2.000 euros. "Poned la foto y entre todos ayudamos", afirmaba un lector ante la noticia de que la Policía solicitaba colaboración ciudadana para intentar localizarlo en toda la isla.

"Cada dia igual, noticias de robos con mucha violencia. Tendrían que modificar las condenas, o esto se nos irá de las manos", señalaba otro.

Esta semana también se ha sabido que Balears ha conseguido el descuento para residentes del 75%... después de que Nueva Canarias anunciase que había llegado a un acuerdo con el Gobierno de Rajoy. El Govern confirmó poco después que el descuento se haría extensivo a Balears. "Ya sé a quién voy a votar en las próximas generales, a los únicos que consiguen algo para Balears: Nueva Canarias", fue la primera reacción de un lector, a la que muchos se unieron explicando las diferencias entre el descuento conseguido por Canarias y por Balears: "Ellos tiene un régimen económico especial que no tiene Balears. Y no es de hoy. Con esto quiero decir que no todo lo que se aprueba para Canarias es automáticamente aplicable a Balears", explicaba un lector, algo que después se confirmaría cuando se supo que el descuento se aplicará a Balears a través de una enmienda a los presupuestos generales del Estado.

"Ya me imagino la subida de precios que harán las aerolíneas", aventuraba también un lector, algo temido también por el Govern, quien afirmó que "vigilará" que no se produzcan aumentos de precios cuando el descuento entre en vigor, previsiblemente en verano.