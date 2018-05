El joven italiano que se quedó sin brazos ni piernas: "Estoy deseando ponerme de pie"

La vida decambió de la noche a la mañana. Este joven italiano de 24 años y residente ensufrió unaque obligó a que le amputaran los brazos y las piernas.

A día de hoy existe tecnología suficiente para que pueda recuperar la movilidad perdida: una prótesis biónica. Por ello ha iniciado una campaña en redes sociales para recaudar dinero con el que poder pagar esta tecnología que le ayude a seguir cumpliendo sus objetivos.

La actitud de Davide es la fuerza que mueve a todos los que le rodean para conseguir el objetivo que él se ha propuesto: recuperar su movilidad.

En este sentido, indica que "cuando me enteré de que iban a amputarme, no sufrí el golpe". "Ya sabía que mis brazos y mis piernas iban a irse. Las sentía muertas, como algo que no me pertenecía", asegura Davide.

"No tuve tampoco depresión", rememora, a lo que añade que "siempre he sido un chico luchador, con ganas de hacer cosas. Me siento sin secuelas, aunque haya tenido secuelas".