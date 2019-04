El cómico David Suárez, despedido de La Ser por su chiste de personas con Síndrome de Down

La Cadena Ser ha indicado este miércoles que el cómico David Suárez no volverá a colaborar con el programa "Yu, no te pierdas nada" de Los 40 Principales después de su "desafortunado" comentario relativo a las mujeres con síndrome de Down.



"Nosotros hablamos con la dirección del programa para prescindir de él", han sostenido a Efe fuentes de la Cadena Ser, después de que el humorista publicara un tuit "totalmente desafortunado" en Twitter.



El pasado jueves Suárez escribió en la red de "microblogging" el siguiente mensaje: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".









El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

Este comentario, a pesar de no haberse producido en antena, ha provocado queEl Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado al cómico ante la Policía por este" que "atenta contra la dignidad e integridad moral de las personas con discapacidad, las ridiculiza e incita al odio".En su cuenta de Twitter, el humorista ha dicho que nunca ha tenido la intención especificado que su intención "de herir a las personas con síndrome de Down" y tras resaltar que siente repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona real, ha subrayado que es cómico y que su género es el humor negro, al que ha calificado deque "pone sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar".En este sentido, Suárez ha destacado que su personaje en el escenario y las redes consiste en "Por ello, ha criticado "la bajada de pantalones de las empresas frente a las amenazas de unos guardianes de la moral ávidos de imponer en el fondo su doctrina identitaria" y ha lamentado que las "determinen la agenda política y cultural de todos.Tras ", el cómico ha asegurado que "cree en lo que hace y lo seguirá haciendo siempre" y ha destacado que nunca lo hará con la intención de dañar a nadie personalmente".