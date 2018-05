El padre de Rodrigo Moreno: "Espero que vuelva con el Mundial"

Adalberto Machado, padre y agente de, ha hablado sobre la llamada de lade su hijo y su fututo en el Valencia. 'Papá' Rodrigo reconoce que, como cualquier jugador puede salir o no según la oferta del club, asegura que el delantero está "contentísimo" y "tranquilísimo" en el Valencia, confirma la información publicada en Superdeporte de que se ha comprado una vivienda recientemente y espera que "vuelva a Valencia con el Mundial" dentro de un mes.

Esta es la entrevista íntegra en la radio del club:

Muy contento y feliz por la convocatoria de Rodrigo.

Rodrigo ha hecho una buena temporada y eso es un premio, representar a un país en un Mundial que es el evento más importantes es un placer, está muy contento, es un sueño de niño que se concreta. Ahora tiene que descansar y luego hacerlo en la selección lo mejor posible.

Es un premio justo y merecido

Ha hecho una buena temporada y toda las veces que lo convocó Lopetegui marcó, se ha ganado su presencia, la gente tiene confianza al cien por cien en Rodrigo.

Mucha polémica con los delanteros...

Yo no oí nada en este sentido, solo escuché cuestionar la ausnecia de Morata, pero Rodrigo no ocupó el sitio de nadie. Solo ocupó el sitio que se ganó durante la temporada. El seleccionador es el que tiene que decidir y en todos los países pasa que hay unos u otros que no puden entrar y al final no van.

Y ahora tiene que ser titular

La ida es estar en el grupo y ahora pelear por un puesto en el once, todos pelearán de forma honesta, y al final el que ganará es la selección porque todos los jugadores estarán enchufadísimo.

¿Sigue todavía por aquí?

Estoy desde el partido contra el Villarreal, Rodrigo va a descansar porque hay un cansancio mental importante y hay que tener tranquilidad y fortaleza mental. Yo vuelvo a Brasil para arreglar otras cosas.

Rodrigo es el que más se acopla al juego de la selección. ¿Lo ves ahí?

Sí, jugó toda su vida en las inferiores en el 4-3-3 y durante su tiempo fue el máximo goleador de la Sub-21 de todos los tiempos, puede jugar de '9', de segundo delantero, creo que es un jugador que se puede acoplar bien al esquema de Lopetegui. Lo conoce bien. Ahí tiene una pequeña ventaja, pero todos los jugadores tiene mucha calidad y dependerá del juego y el momento del partido, pero estoy seguro que tendrá sus opciones.

Él por encima de todo se lo dedica a su familia

La familia es la base de todo, Rodrigo es un chaval que siempre trabajó mucho, sufrió un poquito para tener resultados aquí con el Valencia, pero yo creo que por problemas relacionados con las lesiones largas, le costó, pero fue capaz de remontar con fortaleza y compromiso con su trabajo y el resultado está ahí. El trabajo y el esfuerzo tarde o temprano tiene recompensa y ojalá siga así la trayectoria profesional y haga un buen Mundial. Las personas que estamos cerca somos los que le damos más apoyo.

Si hay una final España-Brasil, ¿con qué equipo irá?

Lo único que sé es que seré un privilegiado, estaré contento pase lo que pase.

También es su agente. Se habla de su futuro, pero por lo que tenemos entendido se ha comprado una casa en València

Si, vivía de alquiler, pero en el momento que renovamos el contrato se quiso compar un casa, ya la compró y estamos aquí contentísimos en el Valencia, ahora estamos en el momento que hay entradas y salidas, es normal y Rodrigo, como cualquier jugador del Valencia, puede ser vendido o no dependiendo de la oferta que reciba el club y de la conveniencia que entienda el club, pero el tiene contrato hasta 2022 con el Valencia y está tranquilísmo. Incluso una de las motivaciones para renovar cuando hablaba con Alemany fue hacerlo rápido para que Rodrigo no perdiera concentración en la Liga, eso se hizo rápido a mitad de temporada para que solo pensara en jugar. Rodrigo está tranquilo porque tiene contrato y va a estar comprometido con la selección. Gracias por el apoyo y esperemos que vuelva a Valencia con el Mundial.