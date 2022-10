El Complejo Sanitario Parque Llevant de Porto Cristo acaba de poner en marcha su nueva instalación solar fotovoltaica, que le permitirá ahorrar aproximadamente un 12% de su consumo de electricidad. Asimismo, consigue una reducción de las emisiones de CO2 de 66,79 toneladas anuales.

“La decisión de instalar placas solares fotovoltaicas ha sido motivada principalmente por dos factores: El económico, ya que nos aportarán un ahorro en los gastos de consumos de energía eléctrica; y el medioambiental, porque no produce polución ni contaminación ambiental, permitiendo así ser sostenibles con el medio ambiente”, comenta Christian Sánchez Siero, el director de Infraestructuras de Hospitales Parque.

De hecho, según el responsable de infraestructuras, el ahorro en el suministro de energía se produce ya a corto plazo. Los 279 paneles instalados generan una potencia de alrededor del 51% de la potencia contratada en el periodo más caro de la temporada eléctrica alta, que al mismo tiempo es el de mayor radiación solar. A lo largo del año, las placas producirán alrededor de 188 MWh, lo que supondrá una reducción del consumo de electricidad de la red del 12%.

El ahorro económico, junto con una subvención en el marco de las convocatorias NextGen, supondrá que la inversión se podrá amortizar en no más de tres o cuatro años, con una vida útil de la instalación de un mínimo de 25 años. “Además, los costes de mantenimiento en esta instalación son relativamente bajos”, constata Christian Sánchez.

Climatización y alta tecnología, los mayores consumidores

La energía generada por la instalación solar de autoconsumo se inyecta directamente en la red de consumo del complejo, que incluye el Hospital y la Residencia Parque Llevant, cubriendo diferentes demandas de la energía según las horas del día y la radiación solar. “La energía eléctrica se reparte por todo el complejo. Nuestros mayores consumidores de electricidad son los equipos de producción de climatización, y los equipos de alta y media tecnología del servicio de Diagnóstico por la Imagen, como es el caso de los equipos de Rayos X, Resonancia Magnética, TAC, etc”. El director de Infraestructuras recuerda que el Hospital Parque Llevant de Porto Cristo, integrado en el grupo nacional Hospitales Parque, es una red asistencial con múltiples servicios altamente especializados y equipados con las mejores tecnologías para garantizar la mejor atención a los pacientes.

Reducción considerable de la huella de carbono

El compromiso medioambiental fue un factor determinante para tomar la decisión de instalar placas solares fotovoltaicas en el complejo sanitario. “Queremos ser más sostenibles, aportando lo que podamos a la protección del medio ambiente y a la reducción de emisiones de CO2”, declara Sánchez, quien dispone de los datos que evidencian como la instalación fotovoltaica ayuda al Hospital y a la Residencia Parque Llevant a reducir la huella de carbono. La generación de 188 MWh de energía renovable supone una menor emisión de CO2 de 66,79 toneladas al año. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de CO2 por consumo de electricidad de 54 hogares; al CO2 absorbido por 23 hectáreas de bosque; o al CO2 emitido por un coche Diesel al circular 572.395 kilómetros.

Más datos sobre la instalación

Otra de sus ventajas es su nulo impacto visual. “Hemos aprovechado al máximo la cubierta del complejo hospitalario para instalar las placas solares, por lo que los paneles no se ven desde el edificio ni en los alrededores”. Para no producir molestias a los pacientes y trabajadores del Hospital y la Residencia Parque Llevant durante las obras, se optó por un sistema que no requiere perforaciones, evitando así cualquier perjuicio para las personas. Los 279 paneles están anclados a la cubierta mediante lastres de hormigón que los sujetan y les dotan de la inclinación adecuada para optimizar la captación de energía.