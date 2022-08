Una mala salud bucodental puede incidir en enfermedades sistémicas como patologías cardíacas o la diabetes, o incluso en mujeres embarazadas puede provocar un parto prematuro, según ha asegurado el odontólogo Edgar Postius.

Edgar Postius, que es jefe de la Unidad Dental del Hospital Quirónsalud Tenerife, destaca que esta es una razón más por lo que es fundamental que la población tome conciencia de la importancia de las revisiones periódicas y de seguir una adecuada higiene bucodental.

«Está más que demostrado que las infecciones bucales afectan a enfermedades sistémicas, como las patologías cardiológicas o la diabetes. Incluso en el caso de las mujeres embarazadas puede provocar un parto prematuro o problemas en el desarrollo del feto», ha agregado.

Por ello, ha insistido en la importancia de ir al dentista no sólo cuando duele algo, sino también para prevenir y confirmar que no haya nada que esté haciendo daño. Para Postius, resulta fundamental incidir en una mejora de la educación bucodental desde la infancia orientada a informar no sólo por qué es importante tener una boca saludable, sino también sobre «qué debemos hacer para lograrlo». «A las personas que vienen a consulta por primera vez solo les pido una cosa: que realicen un correcto cepillado, se pasen el hilo de seda dental y se hagan un buen enjuague», agregó.

Uso de hilo dental

«¿Por qué? Porque muchos pacientes se piensan que nosotros hacemos magia en la boca y luego, si te he visto, no me acuerdo. Y esto no es así. La boca hay que mantenerla. Tenemos que cuidarla porque, si no la cuidamos, se deteriora», ha añadido el médico, quien ha recordado que las revisiones bucodentales pueden también llegar a detectar otras patologías como deficiencias nutricionales, bruxismo o cáncer oral.

También ha considerado fundamental utilizar el hilo dental, pues no hacerlo constituye una de las principales causas de que se formen caries entre los dientes.