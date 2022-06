El verano es una de las épocas del año más esperada, en la que realizamos una gran cantidad de actividades al aire libre y exponemos más nuestro cuerpo a las altas temperaturas y a los efectos nocivos del sol. También cambian nuestros hábitos y suele ser muy frecuente perder la rigurosidad de los horarios de invierno, afectando a nuestro modo de alimentarnos, favoreciendo que nuestra alimentación se vuelva desordenada y descuidada.

Por esta razón resulta fundamental adquirir también en verano una rutina que favorezca una dieta sana, ordenada y equilibrada, olvidándonos de las denominadas “dietas milagro”.

A las puertas de esta estación, Cati Neus Abraham, nutricionista en el Policlínico Laserclinic de Hospital Parque Llevant nos da algunos consejos para que nuestra alimentación siga siendo igual de sana también en verano.

La importancia de la hidratación

Debido al calor, tenemos mayores posibilidades de deshidratarnos. Por ello es recomendable beber una mayor cantidad de líquido, y priorizar el consumo de alimentos frescos, en particular verduras y frutas, ya que son ricas en agua, vitaminas y minerales, y nos ayudan a rehidratarnos.

Introducir estas sencillas pautas en nuestro día a día representa el primer paso para adquirir una rutina que favorezca una dieta sana, ordenada y equilibrada.

Algunos trucos para lograr nuestro objetivo

Igual que planificamos nuestras salidas, podemos hacerlo también con nuestras comidas, tanto en casa, como si comemos fuera. De esta manera, evitamos comer todos los días lo mismo y además podemos elaborar menús más saludables que un simple sándwich o patatas fritas.

Podemos acudir a las salsas para hacer más atractivo un plato. Elaboradas con productos frescos y naturales es sinónimo de placer, pero también de salud.

Tener siempre a punto yogures, frutas, o ensaladas con vegetales frescos y/o combinadas con fruta siempre a punto nos permitirá no caer en los alimentos ultraprocesados cuando sintamos hambre. También resulta extremadamente útil no comprar aquello que no queramos comer.

Lo que nunca debe faltar en nuestra dieta

Verduras y hortalizas de todos los colores. Incluirlas tanto en la comida como en la cena.

Frutas ya sea como parte del desayuno, postre, snack o en ensaladas.

Proteína de calidad (carne, pescado, huevos o legumbres) que son muy saciantes.

Grasas saludables (aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos...). Son necesarias para nuestro organismo y, además, aportan más saciedad a las comidas. Cereales como arroz, quinoa, trigo sarraceno, avena o tubérculos (patata, boniato).

Lácteos naturales y de calidad, los podemos consumir en forma de yogurt, helado casero, queso…

Y por último tener siempre presente que llevar una alimentación sana y equilibrada, manteniendo unos buenos hábitos no solo es bueno para nuestra salud sino que nos hará sentir mejor y por tanto, disfrutar más del verano.