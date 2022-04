Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y del Instituto Catalán de Oncología (ICO) apunta que el consumo de huevos está asociado a un menor riesgo de sufrir demencia, en especial Alzheimer, en adultos que no siguen la dieta mediterránea.

Sin embargo, este consumo no aporta ningún efecto neuroprotector extra a las personas que ya siguen esta dieta. El estudio, publicado en la revista Frontiers in Nutrition, ha contado con la participación de 25.000 personas del Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer. Es un trabajo prospectivo de individuos de entre 30 y 70 años a los que se les ha analizado la dieta a través de un cuestionario, y a los que se les ha seguido durante veinte años para ver si desarrollaban demencia. Sobre por qué los huevos tienen efecto beneficioso en las personas que no siguen la dieta mediterránea, el líder del estudio, Raül Zamora-Ros, indica: «Una posible explicación sería que los individuos con una dieta saludable ya incorporen estos compuestos beneficiosos para la salud a través de otros alimentos, mientras que en las dietas menos saludables los huevos podrían ser una fuente de compuestos bioactivos con efectos neuroprotectores».

Los huevos son un alimento nutricionalmente «muy interesante», ya que contienen varios componentes beneficiosos para la salud, como pueden ser aminoácidos esenciales, vitamina B o varios componentes bioactivos, pequeñas moléculas que se encuentran en algunos alimentos y pueden tener efectos beneficiosos para la salud.