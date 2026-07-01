El adiós a la calvicie podría estar más cerca que nunca: esto es lo que está cambiando en la ciencia

La búsqueda de un tratamiento eficaz contra la calvicie es casi tan antigua como la propia historia de la humanidad. Desde los primeros testimonios escritos se describen innumerables remedios de todo tipo para detener la caída del cabello o devolver el pelo perdido. La diferencia es que, por primera vez, esa aspiración empieza a sustentarse en una base científica cada vez más sólida gracias a la convergencia de nuevas moléculas, medicina regenerativa, cirugía capilar personalizada y terapia celular.

Durante casi cuatro décadas, el tratamiento de la alopecia androgenética avanzó de forma lenta y con un número muy limitado de opciones terapéuticas. Hoy, por primera vez, la investigación progresa simultáneamente en múltiples direcciones: nuevas moléculas dirigidas contra los mecanismos de la enfermedad, medicina regenerativa, cirugía capilar personalizada y futuros desarrollos en terapia celular.

Para los especialistas reunidos en el curso "¿Adiós a la calvicie? La ciencia responde con los mayores avances en el tratamiento de la alopecia androgenética", celebrado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, este escenario marca un auténtico cambio de paradigma. El objetivo ya no consiste únicamente en frenar la caída del cabello, sino en preservar el cabello existente, recuperar parte del perdido y avanzar, a largo plazo, hacia la restauración de la capacidad biológica del folículo piloso.

"He tenido el privilegio de vivir la evolución del tratamiento de la alopecia desde la llegada del minoxidil hasta las nuevas terapias regenerativas y celulares. Después de casi cuatro décadas dedicadas a la tricología, nunca había visto coincidir tantas líneas de investigación prometedoras al mismo tiempo", afirma el doctor Eduardo López Bran, Profesor Titular de Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid y director del curso.

La mayor transformación en la historia del tratamiento de la alopecia androgenética

Lo verdaderamente novedoso no es la aparición de un único tratamiento revolucionario, sino la convergencia de múltiples estrategias terapéuticas que actúan sobre distintos aspectos de la enfermedad. El futuro del tratamiento de la alopecia probablemente no dependerá de un solo fármaco o de una única técnica, sino de la combinación inteligente y personalizada de diferentes herramientas adaptadas a las características de cada paciente.

La alopecia androgenética, además, trasciende la pérdida de cabello. Puede afectar a la autoestima, la imagen corporal, las relaciones sociales y la calidad de vida de quienes la padecen. Durante el curso, el profesor José Luis Carrasco, Catedrático de Psiquiatría de la UCM, destacó que el abordaje moderno de esta enfermedad debe integrar también su dimensión emocional, porque tratar la alopecia significa igualmente mejorar el bienestar y la confianza de los pacientes.

En el ámbito farmacológico, la investigación está cambiando de enfoque. Si durante décadas la mayoría de los tratamientos perseguían ralentizar la progresión de la enfermedad, las nuevas moléculas buscan actuar sobre mecanismos biológicos mucho más específicos implicados en su origen.

Entre las líneas de investigación con mayor proyección destacan compuestos capaces de bloquear o degradar el receptor androgénico, modular nuevas vías de señalización celular o favorecer la reactivación de las células madre del folículo piloso. Moléculas como GT20029, PP405, clascoterona, pirilutamida (KX-826) o HMI-115 representan algunas de las estrategias actualmente en desarrollo y reflejan el extraordinario dinamismo científico que vive este campo.

Imagen de archivo. Mujeres con alopecia dialogan sobre el tema en el Hospital Ramon y Cajal de Madrid. / EPC

La cirugía capilar entra en una nueva era

Durante años fue considerada el último recurso para los pacientes con alopecia avanzada. Hoy forma parte de una estrategia terapéutica global en la que cirugía, tratamiento médico y medicina regenerativa se complementan para obtener resultados más naturales y duraderos.

Esta evolución fue analizada por el dermatólogo Álvaro Fortes, referente internacional en cirugía capilar, quien mostró cómo el trasplante ha dejado de entenderse como un procedimiento aislado para integrarse en una planificación terapéutica personalizada.

Hace apenas unos años, el éxito de un trasplante se medía principalmente por el número de injertos implantados. Hoy se mide por la naturalidad del resultado, la conservación del patrimonio capilar del paciente y la planificación de cómo evolucionará ese paciente durante los próximos diez o quince años.

El trasplante ya no consiste únicamente en redistribuir folículos. Consiste en diseñar una estrategia terapéutica integral y personalizada que gestione el patrimonio capilar del paciente durante toda su vida y combine cirugía, tratamiento médico y medicina regenerativa, señala el Profesor López Bran, pionero en trasplante de pelo.

La medicina capilar regenerativa representa otro de los grandes motores de cambio. Terapias como el plasma rico en plaquetas (PRP), la fracción estromal o los exosomas buscan crear un entorno biológico más favorable para que las células del folículo piloso recuperen parte de su capacidad funcional. Aunque los especialistas subrayan la necesidad de disponer de ensayos clínicos de mayor calidad que definan con precisión sus indicaciones y eficacia, consideran que constituyen una de las líneas de investigación más prometedoras de la medicina capilar actual.

La siguiente frontera científica será comprender con mayor profundidad la biología del folículo piloso y el funcionamiento de sus células madre. Ese conocimiento permitirá desarrollar nuevas estrategias dirigidas no solo a preservar el cabello, sino también a restaurar su capacidad de regeneración.

¿Podemos decir adiós a la calvicie?

Probablemente todavía no podamos decir adiós a la calvicie. Sin embargo, sí podemos afirmar que, por primera vez, la investigación avanza simultáneamente en múltiples direcciones y ofrece la posibilidad de combinar tratamientos médicos, cirugía capilar, medicina regenerativa y, en un futuro, terapia celular para ofrecer respuestas cada vez más eficaces y personalizadas.

"Queda mucho camino por recorrer y debemos seguir siendo prudentes. Pero nunca había vivido un momento científico tan apasionante como el actual. El futuro del tratamiento de la calvicie probablemente dependerá de la combinación inteligente de diferentes estrategias terapéuticas personalizadas a las características de cada paciente. Por primera vez disponemos de líneas de investigación que no solo buscan frenar la caída del cabello, sino también recuperar parte del cabello perdido. Eso cambia por completo el horizonte para millones de hombres y mujeres", concluye el doctor López Bran.

Fuente: La Nueva España