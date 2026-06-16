Ocho de cada diez españoles se sienten más guapos que nunca: es la cifra más alta desde 2022

La percepción que los españoles tienen de su propia imagen continúa mejorando. Según el VIII Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, el 81,6% de la población se muestra satisfecha con su aspecto físico, un porcentaje que refleja una tendencia al alza en los últimos años y que guarda una estrecha relación con factores como la salud, la situación económica e incluso la estabilidad laboral. Se trata de una cifra que supera ampliamente el 73,4% registrado en 2022 y que confirma una evolución positiva en la valoración del físico.

Los jóvenes, los más insatisfechos con su imagen

El nivel de satisfacción con el aspecto físico aumenta especialmente con la edad. El grupo de personas de entre 56 y 65 años es el que se declara más satisfecho, seguido muy de cerca por los mayores de 65. Sin embargo, los jóvenes de entre 18 y 25 años son los que presentan una menor satisfacción (79,1%). En cuanto al género, el mencionado estudio desarrollado por Aegon señala que los hombres se muestran más satisfechos con su apariencia (84,2%) que las mujeres (79,1%), que tienden a ser más críticas con su físico.

En esta valoración, la presencia de hijos en la unidad familiar también influye: el 83,6% de quienes tienen hijos se declara satisfecho, frente al 78% de quienes no los tienen. Además, la percepción del estado de salud es determinante: nueve de cada diez personas que valoran su salud entre un 7 y un 10 también se sienten satisfechas con su apariencia física.

Asimismo, también es decisiva la situación económica: el 86,6% de quienes afirman haber mejorado su situación en el último año se siente satisfecho con su aspecto físico, frente al 71,8% de quienes han visto empeorar su economía. Además, contar con un empleo se asocia a una mejor valoración de la propia apariencia, con un 84,1% de satisfacción entre quienes trabajan.

Galicia es la región donde están menos contentos con su físico

A nivel territorial, también se aprecian diferencias significativas. Navarra es la región donde un mayor número de encuestados se declaran satisfechos con su aspecto físico, con un 90%, seguida de La Rioja (89,5%), Aragón (88,3%), Asturias (87,9%) y Cantabria (87,5%). En contraste, Galicia destaca por ser la comunidad donde menos satisfacción se registra, con un 73,6%.

La satisfacción del físico por comunidades autónomas / RC

En conjunto, los resultados del estudio muestran que la percepción del aspecto físico está ligada a factores como la salud percibida, la situación económica y la estabilidad laboral. La evolución de los últimos años apunta a una mayor aceptación por parte de los españoles de su propia imagen, aunque todavía existen diferencias según el género, la edad y la región. En definitiva, la satisfacción