Llega a España una nueva terapia CAR-T para los dos subtipos de linfoma no-Hodgkin más frecuentes

La llegada a España de nuevas terapias avanzadas continúa transformando el abordaje de los cánceres hematológicos. En este contexto, la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb ha presentado lisocabtagén maraleucel (liso-cel), una terapia celular CAR-T dirigida a pacientes adultos con determinados tipos de linfoma no-Hodgkin, especialmente en aquellos casos en los que la enfermedad ha recaído o no ha respondido a tratamientos previos.

Este tipo de terapias se basa en la modificación genética de los linfocitos T del propio paciente para que sean capaces de reconocer y destruir las células tumorales. Tal y como explica la doctora Anna Sureda, jefa del Servicio de Hematología Clínica en el Instituto Catalán de Oncología, "las células CAR-T son linfocitos T que son del propio paciente que son extraídos mediante máquinas específicas y que modificamos genéticamente en el laboratorio”. Una modificación que permite que “estos linfocitos T sean capaces de engancharse a la célula tumoral y llegar a la destrucción de esta misma”.

Un procedimiento más personalizado que, en los últimos años, se ha consolidado como una de las principales innovaciones en el ámbito de la oncología, al ofrecer nuevas opciones en situaciones clínicas complejas.

Dirigido a los dos tipos de linfoma más comunes: Linfoma difuso de células B grandes y Linfoma folicular

En España, el linfoma no Hodgkin se sitúa entre los tumores más frecuentes. Para 2026 se estima que se diagnosticarán más de 12.000 nuevos casos, con especial incidencia del linfoma difuso de células B grandes y del linfoma folicular. Sobre ello, el doctor Alejandro Martín, hematólogo del Servicio de Hematología Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, subrayó que “estamos hablando de los dos tipos más frecuentes de linfoma”, con “más de cuatro mil casos nuevos y más de 2.500 de linfoma folicular que se estiman en 2026”, lo que supone “un impacto psicológico y físico considerable” tanto para los pacientes como para sus familias.

Llega a España una nueva terapia CAR-T para los dos subtipos de linfoma no-Hodgkin más frecuentes / Prensa Ibérica

Actualmente, el tratamiento base sigue siendo la quimioterapia, aunque no todos los pacientes responden. “Una proporción de estos va a recaer relativamente pronto”, explicó el doctor Martín, lo que evidencia la necesidad de nuevas alternativas. En esta línea, la doctora Sureda incidió en que, aunque algunos linfomas pueden curarse en primera línea, “no todos los pacientes que recaen o no responden bien al tratamiento tienen opciones eficaces”, lo que deja “muchas necesidades no cubiertas”.

La llegada de liso-cel para cubrir "estas necesidades no cubiertas"

La llegada de liso-cel se enmarca precisamente en ese escenario. La aprobación de esta terapia está basada en dos estudios de registro: en el caso de Linfoma difuso de células B grandes demostró una eficacia mayor y más duradera; y en el caso de Linfoma folicular en recaída, en un ensayo fase 2 demostró eficacia y seguridad.

Esta nueva terapia, disponible en el Sistema Nacional de Salud a partir del 1 de abril, tiene según el doctor Martín "una gran relevancia para estos pacientes porque viene a cubrir en gran parte las necesidades no cubiertas”. En el caso del linfoma difuso de células B grandes, detalló que “en torno al 40-50% pueden estar curados”, mientras que en el linfoma folicular “las respuestas son duraderas en el tiempo”.

Uno de los aspectos más destacados de la terapia es su perfil de seguridad. “Destacaría el perfil de toxicidad y tolerancia, que es significativamente mejor que otros productos disponibles”, afirmó la doctora Sureda. En la misma línea, Alejandro Martín añadió que se trata de un tratamiento con “un perfil de toxicidad relativamente favorable”, lo que puede repercutir positivamente en la calidad de vida de los pacientes y en la gestión sanitaria.

"Una terapia muy selectiva e incluso personalizada"

Desde la compañía, Carlos Chaib, director médico de BMS España y Portugal, destacó que se trata de “una terapia muy selectiva e incluso personalizada”, subrayando su carácter innovador dentro del desarrollo de las terapias CAR-T. Además, remarcó que “son terapias transformadoras” y que la llegada de liso-cel “abre el espectro de pacientes que pueden beneficiarse”.

En términos de implementación, el despliegue de estas terapias requiere una infraestructura compleja. Según se explicó durante la sesión, en España hay registrados alrededor de 300 pacientes tratados con CAR-T en segunda línea, y se estima que “más de 100 pacientes al año podrán beneficiarse de este tratamiento”, según el doctor Martín.

Más allá de los datos clínicos, los expertos coincidieron en destacar el papel de España en el desarrollo de estas terapias. “España está jugando un papel muy relevante en la investigación”, señaló el doctor Martín, mientras que la doctora Sureda añadió que “España es el ejemplo en el que se mira Europa en el desarrollo de las CAR-T académicas”.