Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra

Una cesta de la compra más cara. A Canarias se le suman varios factores por los que su visita al supermercado pesa más en los bolsillos de los isleños que en el del resto de españoles. Por un lado, porque el 92% de los productos que se consumen proceden de la importación por vía marítima –con los sobrecostes logísticos y de transporte que ello implica–, pero también por la elevada dependencia exterior en otros aspectos como la electricidad, que encarecen aún más la cadena de suministro.

En este contexto el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, anunció la creación de una lista de 45 productos básicos en la que, en el caso de que a algunos de ellos todavía no se le aplique el tipo 0 del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), se les aplicará. Si bien no ha especificado cuáles la medida promete añadir al listado productos congelados, procesados y enlatados.

Hacer la compra en el Archipiélago es hoy un 2,3% más caro que hace doce meses. Y es que el encadenamiento de subidas de precios dificulta cada vez más a los canarios afrontar el gasto más básico: la alimentación. Ante esta situación Domínguez llevó al pleno del Parlamento de Canarias un anuncio sobre el alivio fiscal para reducir la brecha derivada de la insularidad que soportan los isleños.

El plan contempla la creación de una cesta de 45 productos básicos que quedarán exentos de la imposición indirecta. Eso sí, según explicó el consejero, en la selección «se han tenido en cuenta los lácteos, las frutas y verduras, así como las proteínas como el pescado y la carne», estos productos ya disfrutan actualmente de esa ventaja fiscal. Por lo que la principal novedad radica en la incorporación de alimentos procesados, congelados y enlatados, que hasta ahora no se beneficiaban de esta desgravación. Aunque también otros productos como la mantquilla eliminan el 3% del IGIC con el que contaban.

A falta del listado definitivo, también se desconoce cuánto dejaría de ingresar Canarias cuando no recaude el IGIC en estos artículos. Sobre la base de los últimos datos de la Agencia Tributaria Canaria los ingresos acumulados de este impuesto –hasta el último dato de octubre de 2025– se situaron en 2.162,9 millones de euros, una cifra que ya supera al total de 2023, cuando el fisco ingresó 2.135,4 millones.

Dependencia del exterior

Durante su intervención en el pleno Domínguez recordó que el comportamiento de los precios en Canarias y, especialmente en las islas no capitalinas, depende de factores externos. Aun así señaló que en 2024 «los precios de los alimentos y bebidas en las Islas fueron un 1,2% superiores a los de la Península. Pero hay un dato clave», destacó, «si no existiera el IGIC reducido, esa diferencia sería del 6,8%». Con ello el consejero quiso demostrar que la fiscalidad del Archipiélago «no es el problema, sino parte de la solución».

Así, si se compara la evolución de los precios del último dato de enero de 2026 con enero de 2019, es decir, antes de la crisis sanitaria, el IPC de Canarias fue el tercero de menor crecimiento (23,3% de variación frente al 24,3% de la media nacional).

El vicepresidente recordó que el Gobierno de Canarias ha tomado medidas para «minimizar» esta coyuntura inflacionaria como la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la de carburantes en las islas no capitalinas, la reducción de todos tramos autonómicos del IRPF, la reducción del IGIC, así como el ajuste de la ficha financiera del REA, que ha dado como resultado la ejecución de más del 98% de la ficha financiera.

Argumentos de la oposición

Por su parte, partidos de la oposición como el PSOE y Nueva Canarias (NC) hicieron hincapié en que las reducciones del impuesto indirecto suelen repercutir a la larga en los márgenes de beneficio de las empresas y no en el precio. En cambio Vox planteó que se eliminen aranceles como el AIEM (el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías), creado originalmente para gravar productos externos y fomentar la producción local.

Sobre el AIEM la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza, abogó por estudiar la posibilidad de hacer una revisión técnica del impuesto limitada en el tiempo y solo a ciertos productos, sobre todo a los básicos, y controlar el efecto de esto en los precios.

En su turno, Mendoza recordó que según el Instituto Canario de Estadística (Istac), entre noviembre del 2021 al mismo mes de 2024, la cesta se encareció un 33%, mayor incremento de todo el país, e indicó asimismo la presión alcista de productos básicos como los huevos (+22%) o el aceite de oliva (+57%). «No son productos de lujo, sino alimentación diaria», advirtió Mendoza, que también alertó de que el encarecimiento de productos básicos produce un «fenómeno preocupante» como el cambio de hábitos alimentarios, pues muchas familias sustituyen productos frescos y locales por otras opciones menos saludables, con las implicaciones sanitarias que ello conlleva.