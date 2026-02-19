Una nueva técnica con electrodos podría aumentar la supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón

Los especialistas en oncología no dejan de buscar alternativas más efectivas y con menos efectos secundarios para el tratamiento del cáncer. Fruto de ello es la aplicación de una técnica denominada Tumor Treating Fields (TTFields, por sus siglas en inglés), consistente en “administrar corrientes eléctricas que interfieren en los mecanismos básicos de supervivencia de las células tumorales”, explica el doctor Antonio Calles, especialista en Oncología Médica de la Unidad de Tumores Torácicos/Pulmón del Hospital Ruber Internacional.

Para entender este tratamiento los oncólogos ponen un ejemplo práctico. En el caso de un paciente con cáncer de pulmón el tratamiento con TTFields se realizaría aplicar una serie de adhesivos con electrodos en la caja torácica que se recambian diariamente. Estas pegatinas, que están conectadas a un generador de corriente que transporta el propio paciente en una bandolera o mochila, emiten corrientes alternas sobre el tumor, afectando “fundamentalmente a las células tumorales en división y consigue ralentizar el crecimiento del tumor”, explica el doctor Calles.

Y es que el objetivo de este dispositivo es tal y como explica la doctora Mª Ángeles Vaz, especialista en Oncología Médica de la Unidad de Sarcomas y Tumores de partes blandas del centro hospitalario madrileño es “frenar la multiplicación de las células tumorales” sin la “aplicación de fármacos o de radioterapia, sino en campos eléctricos alternos”.

El dispositivo frena la multiplicación de las células tumorales mediante la aplicación de campos eléctricos alternos. / Hospital Ruber Internacional.

Un tratamiento que no requiere ingreso hospitalario

Para iniciar el tratamiento con este nuevo dispositivo, la doctora Vaz explica que es necesaria una valoración por parte del médico responsable del tratamiento oncológico y, si se considera que el paciente se puede beneficiar, se procede a la prescripción del dispositivo. Después, “un equipo de personas entrenadas se encarga tanto de su colocación inicial como de un seguimiento posterior para solucionar cualquier tipo de incidencias”.

Una vez colocado la recomendación de los especialistas es que los pacientes estén con el TTFields al menos 18 horas al día. En definitiva, hablamos de un procedimiento muy sencillo, que no requiere ingresos hospitalarios y todos los procedimientos se llevan a cabo en el domicilio del paciente. El único inconveniente, aunque mínimo, es que el paciente debe llevar encima el generador de corriente “que no supone ningún tipo de riesgo ni de falta de seguridad”, señala la oncóloga.

Esta técnica complementa los tratamientos habituales del cáncer. / ALBA VILLAR

Mejora de los tiempos de supervivencia de los pacientes con cáncer

Los distintos ensayos clínicos llevados a cabo con los TTFields ya están aportando buenos datos que indican que esta técnica, aplicada en combinación con inmunoterapia, estas corrientes alternas pueden aumentar la supervivencia en pacientes con diferentes tumores sólidos. En concreto, ya se ha demostrado su eficacia en el caso de los tumores cerebrales, “en concreto, en uno muy agresivo en el cerebro llamado glioblastoma multiforme”, subraya el doctor Calles. El tratamiento se aplica tras la cirugía y sumado al tratamiento habitual de radioterapia y quimioterapia. “También se ha observado que es un tratamiento bien tolerado y con pocos efectos secundarios”, apunta la especialista.

Y no solo tumores cerebrales, sino que la novedosa técnica ha demostrado su eficacia en tumores desarrollados en el tórax, no solo el cáncer de pulmón no microcítico, sino también el mesotelioma, un tumor de la cavidad torácica, de la pleura, es decir, la membrana que rodea a los tumores. Además, la doctora Vaz señala que “se está estudiando en otro tipo de cánceres y actualmente se están esperando resultados para su futura aplicabilidad”.

El doctor Calles explica que el tratamiento el tratamiento con TTFields en combinación con otros tratamientos contra el cáncer no hace que estos últimos sean más eficaces, sino que lo que hace es producir “un retraso en el tiempo de la progresión, y eso repercute a la supervivencia. No vemos respuestas como tal porque, sobre todo, lo damos en combinación con quimioterapia e inmunoterapia, o solo con inmunoterapia en cáncer de pulmón, por tanto, no podemos discernir la eficacia si la respuesta está siendo por los TTFields o por la inmunoterapia o la quimioinmunoterapia”. Sin embargo, indica, cuando se comparan esos tratamientos solos con o sin los TTFields, los expertos ven que los pacientes que reciben más tiempo de tratamiento con TTFields son los que más supervivencia tienen.

Cualquier paciente mayor de 18 años con un tumor sólido puede beneficiarse del TTFields. / Adobe Stock.

Cualquier paciente adulto con un tumor sólido puede recibir este tratamiento

En cuanto a qué tipo de paciente se puede ver beneficiado por esta nueva técnica, el oncólogo indican que “cualquier paciente mayor de 18 años con un tumor sólido de estas características podría ser candidato a este tratamiento”. Es decir, no se podría tratar a niños ni a personas con otros tipos de cánceres como los hematológicos (leucemias).

El doctor Calles concluye recordando que este este dispositivo no es un tratamiento oncológico de tipo medicamento, “que es a lo que normalmente estamos acostumbrados en oncología médica, pero ya tiene autorización de comercialización para los pacientes con glioblastoma multiforme tanto en Estados Unidos como en el marco de la Unión Europea y, por tanto, está disponible en España”.