MUÑECA INCLUSIVA
Así es la primera Barbie con autismo: una muñeca con mirada desviada, auriculares y tableta
Mattel presenta su primera Barbie con autismo, diseñada con la asesoría de la comunidad TEA para reflejar las experiencias y formas de comunicación de las personas en el espectro.
Mattel ha presentado este lunes su primera Barbie con autismo, creada con el asesoramiento de la comunidad TEA con el objetivo de reflejar algunas de las formas en que las personas con autismo pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo que les rodea. En julio, la marca lanzó su primera Barbie con diabetes.
“Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo”, afirmó Jamie Cygielman, Directora Global de Muñecas de Mattel. “La muñeca, diseñada con la orientación de la AutisticSelfAdvocacy Network, ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá, porque cada niño merece verse reflejado en Barbie”.
Tras más de 18 meses de diseño y desarrollo en colaboración con ASAN—una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender los derechos de las personas con discapacidad y dirigida por y para personas autistas—, esta muñeca se incorpora a la colección Barbie Fashionistas, que incluye la gama más diversa de tonos de piel, tipologías de cabello, tipos de cuerpo, así como diversas condiciones médicas y discapacidades.
“En Barbie creemos firmemente que el juego tiene el poder de dar forma a la manera en que los niños y niñas entienden el mundo y a las personas que lo habitan. La Barbie con autismo representa un paso muy significativo en nuestro compromiso por reflejar la diversidad real de la infancia y por fomentar la empatía, la inclusión y el sentimiento de pertenencia desde edades tempranas. Queremos que todos los niños y niñas puedan verse reflejados en sus juegos y que, a través de Barbie, aprendan a celebrar aquello que nos hace únicos”, afirma CélineRicaud, Directora de Marketing de Iberia e Italia en Mattel.
El equipo de diseño de Barbie y ASAN tomaron decisiones deliberadas: cada elección respondió a una intención concreta para poder reflejar de forma auténtica algunas de las experiencias con las que las personas en el espectro autista pueden sentirse identificadas.
La Barbie con autismo es sensorialmente sensible
Las características y accesorios de la Barbie con autismo incluyen:
- Cuerpo: La Barbie con Autismo cuenta con articulación en los codos y las muñecas, lo que permite representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el el aleteo de manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emociones
- Mirada: La muñeca está diseñada con la mirada ligeramente desviada hacia un lado, reflejando cómo algunos miembros de la comunidad autista pueden evitar el contacto visual directo
- Accesorios: Cada muñeca incluye un spinnerantiestrés rosa de clip para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tableta
- Spinnerantiestrés: la muñeca sostiene un fidget spinner rosa completamente funcional, ofreciendo una salida sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración
- Auriculares: sobre la cabeza de la muñeca descansan unos auriculares rosas con cancelación de ruido. Son un accesorio útil y moderno que ayuda a reducir la sobrecarga sensorial al bloquear el ruido de fondo
- Tableta: una tableta rosa que muestra en su pantalla aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos, las cuales sirven como herramienta para ayudar en la comunicación diaria.
- Moda Sensorialmente Sensible: La muñeca viste un vestido de rayas moradas, de corte en A y en silueta holgada con mangas cortas y una falda fluida para reducir el contacto de la tela con la piel. El conjunto se completa con zapatos morados de suela plana para fomentar la estabilidad y la facilidad de movimiento.
