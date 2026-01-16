Adiós a las canas: las claves del dermatólogo para prevenir su aparición y evitar el tinte

Nuestro cuerpo es una prueba más del paso del tiempo. La pérdida de la vista, las arrugas o las canas son pruebas irrefutables del envejecimiento. No obstante, en los últimos años se ha demostrado que estos signos de la edad también representan otros problemas internos.

El caso de las canas es uno de los más visibles y del que más se ha especulado en los últimos años. El cambio radical del pelo de Obama durante sus ocho años de mandato en Estados Unidos desató la teoría de que el estrés provocaba la salida de más canas.

Por eso, desde la Universidad de Harvard condujeron un exhaustivo estudio para averiguar qué causa realmente el crecimiento desenfrenado del pelo blanco, más allá de la teoría.

¿Por qué salen las canas? / FREEPIK

¿Por qué salen las canas?

La teoría molecular sobre las canas da una explicación científica a un proceso que todo el mundo ha visto siempre asociado al paso de los años. Las canas son pelos sin melanina, el pigmento deriva del aminoácido tirosina que da color a nuestra piel, el iris del ojo y nuestro vello corporal. Cuando más melanina hay, más oscuro es el cabello o la piel.

Cuando unas células llamadas melanocitos dejan de producir este pigmento, empiezan a salir los llamativos ‘pelos blancos’.

“Las personas de raza blanca y amarilla son las que antes se ven afectadas por la aparición de canas, entre los 30 y los 40 años; mientras que a las personas de raza negra les afecta más tarde, comenzando su blanqueamiento del cabello a partir de los 45 años”, explica el doctor Manuel Ballesteros, dermatólogo especialista en medicina capilar del Instituto Médico Ricart.

Pero, ¿por qué se frena la producción de melanina?

“La pérdida de melanina, la pérdida del pigmento de nuestro cabello, es un proceso natural”, asegura Ballesteros, que “como muchos problemas de la medicina” es “multifactorial”.

El tabaco incrementa hasta por cuatro veces las probabilidades de tener canas

Uno de ellos es el factor genético o hereditario que, por ejemplo, tiene mucho papel en la poliosis, la aparición de canas en mechones localizados de la cabeza, cejas o pestañas.

Más allá de la genética, estos factores también intervienen en la canicie:

Disminución de células madre precursoras de melanocitos por la edad.

por la edad. Una dieta pobre en fruta, verdura y productos antioxidantes que genere déficits alimentarios.

Enfermedades de origen autoinmune como la alopecia areata , el vitíligo , la anemia perniciosa (déficit de vitamina B12) o el hipotiroidismo , entre otras. En estas patologías, los linfocitos autorreactivos que generamos, pueden atacar también a los melanocitos o a las células madre del folículo piloso.

, el , la (déficit de vitamina B12) o el entre otras. En estas patologías, los linfocitos autorreactivos que generamos, o a las células madre del folículo piloso. El tabaco incrementa hasta por cuatro veces las probabilidades de tener canas, así como el abuso de tintes, de la plancha o del secador .

incrementa hasta por cuatro veces las probabilidades de tener canas, así como el abuso de tintes, de . El estrés físico o emocional: origina un estado proinflamatorio en nuestro organismo, y provoca la liberación de radicales libres y de peróxido de hidrógeno que interferirán en la producción de melanina.

Sobre el último punto, Harvard publicó un estudio propio y ahondó más en el importante efecto que tiene el estrés en la aparición de canas.

“El encanecimiento del cabello es el resultado de la activación de los nervios simpáticos que inervan el nicho de células madre melanocitarias. En condiciones de estrés, la activación de estos nervios simpáticos provoca la liberación del neurotransmisor noradrenalina (también conocido como norepinefrina). Esto provoca una rápida proliferación de las células madre melanocíticas quiescentes, seguida de su diferenciación, migración y eliminación permanente del nicho”, declara el proyecto.

Y concluye que “la actividad neuronal inducida por el estrés agudo puede conducir a una pérdida rápida y permanente de células madre somáticas, e ilustra un ejemplo en el que el mantenimiento de las células madre somáticas está directamente influido por el estado fisiológico general del organismo”.

¿Se pueden prevenir las canas?

Entonces, ¿se puede frenar el proceso o revertir las canas? Más allá de recurrir al tinte, hay varias recomendaciones.

Antes de que hayan comenzado a salir, el dermatólogo experto señala que ya podemos cuidar nuestra salud capilar para “preservar el color natural”. Con el objetivo de “retrasar su aparición” podemos:

Realizar deporte a diario o técnicas de relajación para evitar el estrés emocional .

. Evitar los productos ultraprocesados y aumentar el consumo de frutas y verduras. “Una alimentación equilibrada que incluya nutrientes esenciales como vitaminas A, B, C, y E , así como minerales como zinc y hierro , puede favorecer la salud del cabello”, recomienda el doctor.

, así como minerales como y , puede favorecer la salud del cabello”, recomienda el doctor. Hidratar el cabello con acondicionadores para retener la humedad, prevenir la sequedad y la fragilidad.

y la fragilidad. Abandono del tabaco y del consumo de alcohol.

y del consumo de alcohol. Protección solar con sombreros o productos capilares para minimizar el daño causado por los rayos UV.

con sombreros o productos capilares para minimizar el daño causado por los rayos UV. Una dieta sana y equilibrada con alimentos ricos en agentes antioxidantes como la vitamina C o ricos en catalasa. Ballestero explica que la “enzima catalasa descompone el peróxido de hidrógeno y según las últimas investigaciones puede tener un papel clave para prevenir la canicie”. Es decir, el aguacate, puerro, cebolla, zanahorias, espinacas, patata, melocotón, piña, rábano o hígado de buey pueden ayudarte.

El ejercicio diario puede ayudar a reducir el estrés y prevenir las canas. / PEXELS

Desmontando más mitos: ¿Es incompatible con la alopecia?

Más allá de lo estético, las canas son muestras de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo.

Para muchos, las canas son ‘pruebas’ de que te espera una larga vida con melena donde no sufrirás alopecia, otro fenómeno asociado al envejecimiento que da muchos quebraderos de cabeza a quién lo sufren.

El pelo canoso es más grueso, pero su ciclo de crecimiento es igual al resto

Una declaración que no es del todo cierta. “Aunque es cierto que el pelo canoso es más grueso y áspero que el cabello pigmentado o normal, su ciclo de crecimiento es igual al resto del cabello. De esta forma, un paciente que tenga canas en abundancia, tiene el mismo riesgo de padecer una alopecia que el resto de la población”, asegura el doctor Ballesteros.

Del mismo, la aparición de canas sí puede representar otros síntomas mucho más graves. “No hay una edad específica en la que deberías preocuparte por la aparición de canas, ya que esto puede variar según factores genéticos, estilo de vida y otros factores.

Sin embargo, ante un encanecimiento precoz o súbito, es preciso consultar a un dermatólogo tricólogo porque sería recomendable realizar un estudio analítico”. Recomienda el experto.

La canicie está asociada con enfermedades sistemáticas, alopecia areata o problemas autoinmunes como la anemia perniciosa, disfunción tiroidea, hipo o hipertiroidisimo.