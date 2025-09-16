Piojos en la vuelta al cole: causas, prevención y tratamientos efectivos para eliminarlo

El mes de septiembre es sinónimo de vuelta al cole. Rutina, actividades extraescolares, conciliación familiar y laboral… y también piojos. Estos insectos encuentran en el regreso a las aulas el ambiente perfecto para campar a sus anchas entre cabezas de estudiantes.

Son una de las grandes preocupaciones de los padres cuando los niños, sobre todo los más pequeños, comienzan (o regresan) al colegio y empiezan a relacionarse con sus compañeros.

Y es que, los piojos se transmiten por el contacto directo con una persona infectada y, sobre todo, al compartir productos personales. Usar cepillos, ropa o peines de otras personas aumenta el riesgo multiplica el riesgo de contagio.

Más allá de un problema estético, la dermatóloga Rita Rodrígues, especialista en pieles sensibles, señala que "cuando una persona tiene piojos durante varios días acaba sintiendo un picor en el cuero cabelludo que le hará rascarse, con el peligro de que eso pueda provocar una infección".

El rascado continuo provocado por los piojos puede producir una infección / EFE

La saliva del piojo, resalta la doctora, "puede hacer que el niño se haga más sensible y acabe sufriendo cuadros de urticaria". Y ese riesgo, en el caso de personas que tienen piel atópica o dermatitis provoca efectos más molestos. "En esos casos es más fácil que tenga picor y eczemas de rascado

Los ftirápteros, conocidos como piojos, tienen un tamaño de 0,25-0,3 centímetros, más pequeños que un grano de arroz, y como parásitos que son se alimentan de la sangre humana para vivir. Son estos uno de los tres tipos de piojos que pueden vivir en los seres humanos, junto a los piojos de cuerpo y las ladillas, insectos que viven en el área genital.

¿Por qué ahora hay piojos todo el año?

Es uno de los comentarios más típicos a la puerta de los colegios cuando comienzan las plagas de piojos. Cualquier padre habrá escuchado afirmaciones de este tipo:

"Antes no había tantos piojos, ni todo el año. Y ahora que tenemos mucha más higiene no deberían ni de existir. Seguro que los tiran para que nos infectemos".

Pero lo cierto, según la dermatóloga, es que os piojos se pasean por las cabezas de pequeños y mayores los 365 días del año, con independencia de si hace calor o frío. Y, aunque años atrás era más común la infestación por piojos durante el invierno, en la actualidad cualquiera puede tener estos parásitos en cualquier época del año.

Imagen de archivo de una farmacia / RAPISAN SWANGPHON JOHN - Archivo

La razón fundamental es la resistencia a los fármacos.

"Lo que ha cambiado es la prevalecía de este problema debido a la resistencia que han ido desarrollando a los medicamentos que se utilizan para terminar con los piojos», dice la doctora Rodríguez. "Y como se ha desarrollado esta resistencia, cada infestación dura más tiempo".

La dermatóloga nos explica que si bien uno de los síntomas típicos de la infestación por piojos es el picor en el cuero cabelludo, que se puede extender a cuello y orejas, debemos saber que estos no aparecen de manera inmediata, ya que "tienen que pasar varios días hasta que el niño comienza con picores en la cabeza".

Por eso, de cara a la vuelta al cole, la experta recomienda intensificar la vigilancia de las cabezas de los más pequeños.

"Utilizar la lendrera con regularidad y, sobre todo, en caso de que nuestro niño tenga piojos, avisar a los demás padres para que intenten evitarlos o tratarlos".

¿Cómo tratar a un niño con piojos?

Una vez que los insectos parasitarios han llegado a la cabeza de los más pequeños tenemos que actuar de forma rápida para acabar con los piojos y, sobre todo, para evitar que el resto de la familia también se infecte.

Es cierto que siguen teniendo actualidad los remedios de nuestras abuelas para acabar con los piojos. Como un par de ejemplos que todo el mundo conocerá.

El vinagre blanco o de manzana . Es un remedio muy sencillo. Únicamente hay que impregnar toda la cabeza con el vinagre, poniendo especial atención a la nuca y a detrás de las orejas, y colocar un gorro de ducha para que el producto actúe durante unas horas.

. Es un remedio muy sencillo. Únicamente hay que impregnar toda la cabeza con el vinagre, poniendo especial atención a la nuca y a detrás de las orejas, y colocar un gorro de ducha para que el producto actúe durante unas horas. Los aceites esenciales. Son otra de las opciones más usadas y recomendadas entre padres. Ya sea de lavanda, árbol del té o tomillo rojo. A diferencia del anterior truco, basta con un par de cucharadas para acabar con estos incómodos insectos, pero, eso sí, habrá que dejar que actúe durante al menos toda la noche.

Pero sobre ellos, la dermatóloga tiene algo que decir: “Es verdad que estos productos caseros ayudan a la lendrera a eliminar los piojos, pero pueden irritar el cuero cabelludo, originar eczemas de contacto, picor o que el niño se rasque”. Así que recomienda usarlos con precaución.

Sin embargo, el tratamiento más recomendado, y también el más utilizado, son los productos que contienen pediculicidas, que eliminan piojos y liendres, y son muy fáciles de usar.

Hay que lavar todos los utensilios personales para eliminar los piojos / Freepik

La lendrera, nuestro mejor aliado

“Es muy importante tener claro que para prevenir no hay que hacer un tratamiento con medicamentos, porque eso no va a servir para minimizar el riesgo y solo va a provocar más resistencia de los piojos”, recalca la doctora Rodrigues.

Aunque el piojo vive pocas horas fuera del cuero cabelludo, se debe lavar toda la ropa con agua caliente

Y en caso de que ya los tengamos en casa “debemos lavar sábanas, toallas, peines… porque aunque es verdad que el piojo vive pocas horas fuera del cuero cabelludo, ahí sí que debemos tomar precauciones. Y ante la duda es mejor lavar la ropa con agua caliente, o dejarla en la secadora a alta temperatura. Con eso es suficiente”, concluye la dermatóloga.

Importante es saber que "solo con la lendrera ya se podrían eliminar”, por lo que aconseja a los padres que en un primer momento recurran a este peine para piojos. La Sociedad Americana de Pediculosis, resalta la experta, también insiste que solo con un peinado profundo de lendrera ya se podrán eliminar”

Eso sí, debemos usarla con el pelo húmedo y dividirlo en mechones. Es importante peinar cada mechón desde la raíz con esta herramienta para acabar así con los tan temidos piojos.