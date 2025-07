Soy cardiólogo y tuve un infarto. Esto es lo que la gente debe hacer inmediatamente

Un reconocido cardiólogo ha contado su propia experiencia al borde de la muerte para concienciar sobre los peligros de los ataques cardíacos, incluso para quienes mejor conocen los riesgos.

El Dr. William Wilson, un cardiólogo con años de trayectoria, se vio sorprendido cuando empezó a notar los síntomas clásicos de un infarto. A sus 63 años, se consideraba en excelente forma física, describiendo su salud como “fantástica” antes del incidente, según cuenta el medio inglés Surrey Live.

Llevaba un estilo de vida activo, con una carrera exigente y una rutina de ejercicio constante. Mientras disfrutaba unas vacaciones junto a su esposa en enero de 2018, su esposa le propuso hacer ejercicio juntos y él aceptó sin pensarlo: “Claro”. Sin embargo, esa decisión terminaría revelando algo inesperado. El cardiólogo se sentía bien, sin señales de alarma, hasta que comenzaron unos síntomas leves que no le preocuparon al principio.

Durante el entrenamiento, notó que no estaba rindiendo como de costumbre. Estaba en una máquina “jugando un poco”, cuando sintió la primera señal de alerta. “No fue como un golpe repentino, no fue un dolor agudo. Era una presión incómoda, una molestia persistente… y yo, de todas las personas, debería haberlo reconocido. Esto es lo que hago todos los días”, recordó el Dr. William.

Pese a que el ejercicio no era excesivo, comenzó a sudar en abundancia,y pronto comprendió que algo no andaba bien, aunque intentaba negarlo. Contó que su camisa estaba completamente empapada y que la gente a su alrededor podía notarlo mientras él repetía en su mente: “Esto no me está pasando”. “El estado de negación fue total”, confesó. “Pensaba: ‘Esto no puede estar pasándome a mí. Soy cardiólogo’”.

El doctor explicó que, a diferencia de un golpe o una lesión que causa dolor inmediato, un infarto genera una sensación de malestar acompañada por una intensa angustia. También mencionó que es común que quienes sufren un ataque al corazón sientan la necesidad urgente de ir al baño, debido a una reacción del sistema nervioso.

Se dirigió al baño del gimnasio sintiéndose mal y, al salir, se acercó a su esposa y le dijo con claridad: “Estoy teniendo un ataque al corazón”. Más tarde, en un video donde relató su experiencia, el Dr. Wilson se emocionó al recordar ese instante crucial y elogió la rápida reacción de su esposa: “Ella tomó el control de todo”, contó. “Solo dijo: ‘Vamos’”.

Acto seguido, el Dr. Wilson llamó a la sala de emergencias donde él mismo trabaja, para avisarles de su situación. Al llegar al hospital, el personal ya estaba listo para atenderlo, en una escena impactante incluso para él. Comentó con sorpresa: “Seguramente no soy el tipo de paciente que esperaban ver con un infarto. Pero lo más importante es llegar al hospital cuanto antes. Una vez ahí, el equipo médico se encarga de todo”.

Al reflexionar sobre lo vivido, dijo: “Cada vez que respiro, soy consciente de lo afortunado que soy. Todo pudo haber salido muy distinto. Estoy vivo, y creo en Dios”. Agradeció profundamente a sus colegas, al personal del hospital y al equipo de urgencias, destacando que todo funcionó “como un reloj suizo”. También expresó una enorme gratitud hacia las enfermeras que lo cuidaron durante su recuperación.