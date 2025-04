Autismo en niños de 3 a 6 años: cómo identificar este síndrome tan común y tratar los primeros síntomas

El autismo en niños es poco frecuente. Hasta el año 2013 los especialistas trataban de forma independiente distintos trastornos como el Asperger, los autismos de Kanner o el trastorno desintegrativo infantil.

A partir de ese año, una multitud de estos trastornos se agruparon en los que se conoce como Trastorno del Espectro Autista (TEA), un trastorno del neurodesarrollo, que afecta a la forma que tienen las personas que lo padecen de percibir e interaccionar con el mundo que les rodea.

Este espectro engloba desde los autismos más graves, que clásicamente se llamaban autismos de Kanner, hasta personas con trastornos autistas de alto funcionamiento fácilmente adaptables. La valoración sobre qué nivel de autismo infantil va a depender del grado de discapacidad que lo acompaña.

La psiquiatra infantil del Hospital Universitario Niño Jesús, Goretti Morón Nozaleda, explica que hablamos de un “trastorno muy complejo, que es importante conocer e identificar de forma temprana”.

Principales características del trastorno del espectro autista en niños

Para hacerlo, esta experta no señala dos cuestiones que son claves para poder hablar de un trastorno del espectro autista. “Lo primero es que el niño sufra problemas en la comunicación social. Estas dificultades pueden ser de distinto tipo y distinto grado, a veces hablamos de falta de empatía, o, por el contrario, hiperempatía. Son niños que no reconocen el sarcasmo, que sufren falta de reciprocidad en su interactuación con los demás. Niños en los que la comunicación verbal y no verbal no se corresponden”.

Pero además de esto, la doctora Morón añade otro elemento fundamental del TEA y son lo que se denomina “patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades”.

“Esto consiste en niños que desarrollan obsesión por un tema en concreto, hasta extremos patológicos, o que necesitan realizar determinadas conductas de forma continua, como, por ejemplo, tener que tocarse la cabeza todo el rato, balancearse continuamente, lavarse las manos cada cierto tiempo…”

“Pero es importante insistir en que estos dos aspectos deben estar presentes en el niño para determinar que hay un trastorno del espectro autista, porque si no estar de un trastorno de la comunicación social”, subraya la psiquiatra infantil.

¿Cómo identificar el autismo en niños pequeños?

La doctora Morón explica que el autismo puede ser diagnosticado “en cualquier momento de la vida. De hecho, hay personas que no son diagnosticadas hasta la edad adulta porque han pasado completamente desapercibidas en la primera infancia, debido a que son personas funcionales en sociedad”.

Pero la variabilidad de niveles dentro del trastorno del espectro autista hace que en otras ocasiones niños muy pequeños, de meses incluso, ya presenten algunas características propias de este trastorno.

"Detalles como que un niño no adquiera la sonrisa social a los tres meses, o que no fijen la mirada. Incluso problemas en el enganche de la teta o que tenga que ver con la reciprocidad social. Que no haya ansiedad de separación cuando entra en la guardería o el cole".

En el caso de los niños pequeños, la doctora recomienda estar pendiente de “cualquier hito del desarrollo que no se produce o que no se da dentro de los márgenes establecidos porque puede ser un signo de alarma. Que no adquiera el lenguaje, que no adquiera el control de esfínteres, que no gateen, que su psicomotricidad no se ajuste a la edad”.

El niño puede tener dificultades para identificar si se están haciendo pis, si tienen hambre, sed, si están comiendo mucho, incluso pueden no ser capaces de identificar el calor y el frio

Entonces ¿cómo saber si el niño sufre TEA? Lo primero que explica la doctora es que hay dos tipos de signos que hay que tener en cuenta, los síntomas externalizantes y los internalizantes.

Entre los síntomas externalizantes se encuentran algunos de los comportamientos que ya hemos visto, “como un exceso de empatía o todo lo contrario, problemas de conducta, obsesiones por temas o hábitos como deambular, tocarse de forma reiterada alguna parte del cuerpo, exclusión de determinados alimentos en la dieta…”, enumera la psiquiatra infantil.

Estos síntomas son los más llamativos y los que más pueden alertar a los padres, pero hay no podemos olvidar que los síntomas internalizantes. Como explica la especialista, “los niños con autismo infantil también sufren alteraciones en los sentidos externos como la visión, el oído, el tacto…. Algunos por sobreestimulación y otros por hipo estimulación. Por ejemplo, va a haber niños autistas que va a ayudarles que haya mucho ruido, otros, en cambio, no van a soportar un nivel muy alto de ruido. Otros, van a necesitar estar en contacto físico con alguien siempre, mientras que otros no van a soportar que les toquen otras personas o, incluso, vestir con determinados tejidos".

Por último, la doctora Morón señala que también es habitual que las personas con TEA sufran una alteración de los “sentidos propioceptivos. Por ello, el niño puede tener dificultades para identificar si se están haciendo pis, si tienen hambre, sed, si están comiendo mucho, incluso pueden no ser capaces de identificar el calor y el frío”. Las personas con TEA también tienen alterada la propia concepción del dolor.

¿Tiene tratamiento el autismo?

La experta en psiquiatría infantil deja claro que el trastorno del espectro autista en niños no tiene cura. Pero si es necesario detectarlo cuanto antes y que sea tratado por un especialista en psiquiatría. Estos profesionales van a trabajar con el niño desde un punto de vista conductual, “encaminado a que el niño se adapte al entorno y tenga una funcionalidad lo más alta posible”.

En cuanto a los padres, su labor en casa con estos niños es “remar en el mismo sentido que el profesional médico, e intentar que el entorno se adapte al niño. Además, los padres deben apoyar de forma permanente al niño”, concluye la doctora Morón.