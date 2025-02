¿Tú también conoces a gente con diarrea, vómitos y dolor abdominal? Esta es la enfermedad que ha vuelto

El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae y es una de las principales causas de gastroenteritis aguda. Su capacidad de transmisión (se propaga rápidamente) y su resistencia a los desinfectantes como los geles hidroalcohólicos hace de esta enfermedad infecciosa un desafío de salud pública. Aunque el mayor número de casos se produjo a la vuelta de Navidad, en los últimos días se ha "notado un aumento" de pacientes afectados.

La doctora Tània Soler, médico de Familia y miembro del Grupo de Trabajo de IMVAP de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), explica a este diario que suele ser "habitual en estas fechas del año".

A la gripe, los resfriados y la COVID-19, hay que sumar el norovirus, que está "llenando" las consultas de los centros de salud. Hablamos de un virus que se caracteriza por provocar diarrea, vómitos, malestar general o calambres estomacales. No obstante, el norovirus es "autolimitado", es decir, que se resuelve por sí sola sin la necesidad de un tratamiento médico específico.

Los síntomas comunes del norovirus son diarrea, vómitos y dolor abdominal / EFE

Cómo es la infección por norovirus y sus complicaciones

Los síntomas suelen durar pocos días, entre 48 y 72 horas. En personas sin enfermedades de base, rara vez causa complicaciones. Sin embargo, la doctora Soler aclara que puede ser "grave" en niños pequeños, ancianos y con patologías previas. Las personas sanas, por tanto, no debe acudir a los servicios de urgencias por un cuadro de diarrea y/o vómitos. Hay que consultar con un médico cuando:

no baja con medicamentos antipiréticos, como paracetamol o ibuprofeno, o si dura más de tres días. Diarrea sanguinolenta. La presencia de sangre en las heces es un síntoma que puede ser indicativo de una infección, por lo que debe ser evaluado por un especialista.

El contagio del norovirus es fecal-oral. La transmisión puede ser por varias vías, a partir del contagio persona a persona por vía fecal-oral, ya que las personas enfermas eliminan virus por los vómitos y por las heces, e incluso sin necesidad de que haya diarrea.

Se puede eliminar el norovirus por las heces unas horas antes de iniciar los síntomas y unos dos días después del último síntoma. Sin embargo, en algunas ocasiones puede durar más tiempo.

Lo más importante es la hidratación durante los episodios de vómitos y diarrea. Una de las complicaciones más habituales es la deshidratación. Es importante asegurar una buena reposición hídrica.

Una vez que van reduciéndose el número de deposiciones y los otros síntomas que se sufran, ya pueden ir introduciendo “gradualmente una dieta blanda y astringente, siempre en pequeñas cantidades”.

Los desinfectantes no son útiles para el norovirus, pero se puede evitar con otras medidas / Freepik

Si es resistente a los desinfectantes, ¿qué podemos hacer para evitar su contagio?

La doctora nos cuenta que "el desinfectante no funciona bien contra el norovirus". Pero esto no quiere decir que no se puede evitar su transmisión.

Aunque todos lo sepamos, cabe recordar que hay que lavarse bien las manos después de ir al baño, sonarse la nariz o cambiar pañales.

después de ir al baño, sonarse la nariz o cambiar pañales. Si, por otra parte, se van a consumir alimentos en crudo (por ejemplo, una fruta) es muy importante lavarlos bien antes.

La especialista también señala que lo que nunca debemos hacer en caso de sufrir norovirus: automedicarse. Y es que no deben tomarse fármacos antidiarreicos ni otros con antibióticos, ya que no son eficaces contra los virus.