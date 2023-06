Existen numerosas evidencias del fuerte vínculo entre la obesidad y el cáncer, ya que está considerada como la segunda causa prevenible de los tumores después del tabaco.

De hecho, alrededor entre el 4 y el 8% de todos los cánceres se atribuyen a la obesidad. Y es que esta enfermedad crónica está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer: mama (especialmente postmenopausia), endometrio, ovario, tiroides, esófago, estómago, colon y recto, hígado, vesícula biliar, páncreas, riñón, meningioma y mieloma múltiple.

Y no solo eso, tener obesidad también se asocia con una mayor agresividad del tumor y con un peor pronóstico de la enfermedad.

A pesar de ello, En España, la prevalencia de obesidad en adultos es del 16% y de sobrepeso el 37,6%3. Unos porcentajes que se elevan hasta más del 50% de la población si se tiene en cuenta la prevalencia conjunta de ambos problemas, según indican los datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2020.

Cirugía bariátrica reduce a la mitad el riesgo de cáncer en personas obesas

Durante estos días se celebra en Las Palmas de Gran Canaria el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), en la que más de 400 cirujanos están abordando el papel que juega la cirugía bariátrica y metabólica (CBM) en la estrecha relación entre obesidad y cáncer.

Porque según las conclusiones recogidas durante el congreso, este tipo de cirugías permite reducir a la mitad el riesgo de que los pacientes desarrollen cánceres relacionados con la obesidad.

Así lo muestra un seguimiento de 10 años en más de 55.000 pacientes finalizado en 2023. Esta cirugía consigue una pérdida de peso más rápida y duradera, y puede considerarse en un subgrupo seleccionado de pacientes sobrevivientes de cáncer.

La relación entre sobrepeso, obesidad y cáncer es evidente y está bien documentada. En un estudio prospectivo5 realizado en Estados Unidos con más de 900.000 individuos y publicado en The New England Journal of Medicine (2003) se demuestra que las muertes por cáncer atribuibles a la obesidad son del 20% en mujeres y del 14% en hombres.

Un artículo especial elaborado por el IARC Working Group (International Agency for Research on Cancer) y publicado también en The New England Journal of Medicine (2016), analiza más de 1.000 estudios observacionales que afectan a más de 640 millones de adultos obesos y establece que la prevalencia de cáncer es del 14,9% en mujeres y del 10,8% en hombres.

Este artículo demuestra que 4,5 millones de muertes están relacionadas directamente con obesidad y cáncer. También evidencia el efecto preventivo del control del peso corporal en el riesgo de cáncer.

Ampliación de los criterios para la cirugía bariátrica

Hasta ahora, para que una persona con obesidad pudiera ser sometida a una cirugía bariátrica y metabólica, debía cumplir determinados criterios. Lo primero que su Índice de Masa Corporal (IMC) fuera superior a 35 o que ese índice estuviera entre 30 y 35 y que, además, el paciente tuviera una o dos comorbilidades asociadas (por ejemplo, diabetes). Además, se establecía un límite de edad, los 60 años.

Pues bien, como el explica el doctor Amador García Ruiz de Gordejuela, vicepresidente de la SECO, “tras 30 años de evidencia científica acumulada, abren la puerta a que personas con un Índice de Masa Corporal (IMC) 30-35, así como los mayores de 65 años, puedan ser intervenidos”.

Y es que esta evidencia de la que habla el especialista dice que no existe límite de edad superior para la cirugía. Deben ser considerados tras la evaluación por parte de un equipo multidisciplinar y la última decisión sobre la capacitación para la cirugía la debe tomar siempre el cirujano.

En el congreso participa el doctor Jaime Ponce, antiguo presidente de la Sociedad Americana de Cirugía de la Obesidad, y uno de los firmantes de las nuevas indicaciones en CBM de la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) y la International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), según las cuales la cirugía bariátrica y metabólica se recomienda en pacientes:

- Con un IMC ≥ 35, independientemente de las comorbilidades.

- Y con IMC 30 - 35 que no alcancen una pérdida de peso suficiente o mantenida o mejoría de sus comorbilidades tras tratamientos no quirúrgicos.

Cirugías mínimamente invasivas

Las cirugías bariátricas y metabólicas son operaciones complicadas que gracias a los avances científicos y tecnológicos van simplificándose cada vez más.

“Hoy en día, el estándar de oro en el tratamiento quirúrgico de la obesidad es el abordaje con mínimas incisiones, como ocurre en la laparoscopia”, comenta el doctor Andrés Sánchez Pernaute, presidente de la SECO.

“Sin embargo, con la llegada del robot quirúrgico, se ha dado un paso más allá. Esta innovadora tecnología mejora los sistemas de visión, precisión, ergonomía, amplitud de movimientos del cirujano y permite facilitar maniobras técnicamente muy difíciles durante la intervención. Aún pocos hospitales pueden disponer de este avance tecnológico, pero sin duda, es el camino del futuro”, concluye el experto.