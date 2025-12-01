Cinco señales que indican obesidad infantil

En España, cerca de un tercio de los niños tiene exceso de peso. Según el estudio ALADINO 2023, un 20,2 % de los escolares de 6 a 9 años presenta obesidad y un 16 %, sobrepeso. Los datos del 2011 situaban la obesidad en el 19 %, y en un 18,1 %, en el 2019.

Tal como afirma el Dr. Juan Manuel Narváez, endocrinólogo pediátrico de Clínica Corachan, “aunque la proporción total del exceso de peso se ha mantenido estable, preocupa el incremento de la obesidad más grave, que ha pasado del 3,2 % en el 2011 al 4,2 % en el 2023”.

Este incremento de la obesidad severa se relaciona con cambios en el estilo de vida, que vienen dados por el aumento del consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, menos práctica de actividad física, exceso del uso de pantallas, menor calidad del sueño y factores sociales que dificultan hábitos saludables.

“La obesidad infantil es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por un exceso de tejido graso que supera los niveles esperados para la edad, el sexo y la talla, con riesgo de afectar a la salud del menor”, expone el Dr. Narváez. Y explica que, en la práctica clínica, se utiliza como criterio el índice de masa corporal (IMC) ajustado a edad y sexo. Cuando el IMC se sitúa por encima del percentil 95 (o +2 desviaciones estándar) se considera obesidad. Aunque el IMC no distingue masa grasa de masa magra, es el parámetro más útil y accesible en consulta diaria”. También puntualiza que “existen aproximaciones más específicas, como el índice de masa triponderal (peso/talla³), que pueden reflejar mejor la composición corporal en ciertos casos, pero su aplicación aún no está generalizada en la práctica clínica habitual”.

La obesidad puede afectar a ambos sexos, aunque en los últimos registros se observa una ligera mayor prevalencia en niños que en niñas.

Principales causas

El origen de la obesidad es multifactorial. Intervienen, como hemos precisado, una alimentación rica en ultraprocesados y azúcares, el sedentarismo y el exceso de horas frente a las pantallas, la falta de sueño adecuado y, en algunos casos, la predisposición genética y factores sociales que no permiten implementar unos hábitos alimentarios y de actividades saludables.

Cinco señales que indicarían que un menor sufre obesidad infantil serían:

Que el niño o la niña tengan un peso claramente superior al esperado para su edad y talla.

Que acumulen de manera visible grasa en la zona abdominal.

Que se cansen con facilidad o eviten realizar actividades físicas que antes hacían sin problema.

Que ronquen o tengan un sueño poco reparador.

Que presenten manchas oscuras en el cuello o en las axilas, relacionadas con alteraciones metabólicas.

Si se detecta alguna de estas señales -precisa el Dr. Narváez- “lo más recomendable es acudir a una unidad especializada en obesidad infantil. En la Clínica Corachan se ha creado la Unidad de Obesidad Infantil, un espacio donde se ofrece un abordaje integral con un equipo multidisciplinar que incluye endocrinología pediátrica, nutrición, psicología, actividad física y cardiología pediátrica. “Este trabajo conjunto nos permite realizar un diagnóstico preciso, diseñar un tratamiento personalizado y acompañar tanto al niño como a su familia en el camino hacia un estilo de vida más saludable”, explica el endocrinólogo infantil de Clínica Corachan.

Tratamiento

El tratamiento de la obesidad infantil es integral y se centra en cambios de estilo de vida que incluye: alimentación equilibrada, aumento de la actividad física, reducción del sedentarismo y, en algunos casos, apoyo psicológico. En la Unidad de Obesidad Infantil de la Clínica Corachan se ofrece este abordaje de forma multidisciplinar, coordinando endocrinología pediátrica, nutrición, psicología, ejercicio físico y cardiología para diseñar un plan personalizado para cada niño y su familia.

“La remisión completa de la obesidad infantil es limitada, entorno al 1–8 %”, según indica el Dr. Juan Manuel Narváez. Sin embargo -añade- “en una unidad multidisciplinar, los resultados mejoran claramente y, hasta un 20 o 30 % de los niños puede reducir su grado de obesidad o pasar a sobrepeso. El trabajo coordinado y continuado aumenta la eficacia del tratamiento y favorece que los cambios se mantengan en el tiempo”.

Origen en la infancia

El especialista en endocrinología infantil de Clínica Corachan apunta que “se estima que más de la mitad de los niños con obesidad mantendrán el exceso de peso en la edad adulta. Y que el riesgo es aún mayor cuando la obesidad comienza antes de la pubertad o es más severa, lo que refuerza la importancia de intervenir de forma temprana”.

La prevención de la obesidad infantil se basa en la implementación de hábitos sencillos y sostenibles. Sobre ellos el Dr. Juan Manuel Narváez destaca: “Una alimentación equilibrada, a base de frutas, verduras, legumbres y pescado, limitando el consumo de refrescos, zumos azucarados y productos ultraprocesados”. El endocrinólogo infantil también destaca como actividad de prevención de la obesidad, “realizar al menos una hora diaria de actividad física, reducir el tiempo frente a las pantallas y asegurar un buen descanso nocturno”. La clave -afirma- está “en que la familia acompañe y dé ejemplo en estos hábitos saludables”, concluye.