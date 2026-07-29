Aumentan los trasplantes con donantes sin vínculo familiar en Son Espases

El Servicio de Hematología y Hemoterapia de Son Espases ha visto incrementado el número de trasplantes de médula ósea en los últimos años. Desde 2020, la actividad ha aumentado casi un 60%, pasando de 49 trasplantes ese mismo año a 78 procedimientos anuales en 2025. Asimismo, las implantaciones crecieron un 28% el año pasado, con 17 trasplantes más que en 2024.

Los trasplantes alogénicos, en los que se utilizan células de un donante compatible (ya sea familiar o no emparentado), han crecido más de un 120% (de 17 a 38 casos) y, a día de hoy, representan casi la mitad de la actividad. Esto se debe a un incremento notable de los trasplantes con donante no emparentado (DNE), pasando de 9 a 27 casos, lo que supone un incremento del 200%.

Este cambio implica una mayor probabilidad de encontrar un donante compatible para los pacientes, puesto que este aumento se debe al incremento de donadores altruistas en los registros internacionales y nacionales, a través del Registro Español de Donaciones de Médula Ósea (REDMO).

En 2009, Son Espases inició sus primeras implantaciones alogénicas con una intervención a un donante no emparentado. Desde entonces, más de 1.200 pacientes se han podido beneficiar de este tipo de terapia celular en Baleares.

En què consiste el tratamiento de donantes

El trasplante de médula ósea consiste en reemplazar células madre enfermas por otras sanas. Para ello, se administra quimioterapia o radioterapia intensiva y luego se infunden las células madre, que pueden ser del propio paciente (autólogo) o de un donante compatible (alogénico).

En los autólogos, que están indicados para tratar mieloma múltiple y linfomas, se usan células propias del paciente que han sido extraídas y congeladas previamente. Sin embargo, en los alogénicos, se usan células de un familiar o no emparedado y sirven para constituir el tratamiento principal para leucemias agudas y otras enfermedades graves.

El tratamiento comienza con una primera fase donde se le administra al paciente una alta dosis de quimioterapia o radioterapia para eliminar células malignas. Tras varias sesiones, se le infunden las células madre sanas, en un proceso de implantación que dura entre 30 y 60 minutos.

Posteriormente, las células infundidas migran a la médula ósea y comienzan a producir nuevas células sanguíneas, lo que requiere un periodo de ingreso hospitalario de 2 a 4 semanas. Un paciente con leucemia puede necesitar hasta 8 unidades de plaquetas por semana, mientras que en casos de trasplantes de médula ósea pueden requerir más de 100 componentes sanguíneos.

Aumento de donantes

El número de donantes también ha aumentado notablemente durante estos últimos años. En 2023, se captaron 44 donantes de médula ósea, que pasaron a ser 395 en 2024 y 545 en 2025.

Las condiciones de donación también han cambiado recientemente. Tienen permitido donar aquellas personas de entre 18 y 40 años, siempre que no hayan tenido ninguna enfermedad o incompatibilidad. La muestra recogida se envía al REDMO y a la Fundación Josep Carreras, donde queda a la espera que aparezca un enfermo compatible. Asimismo, antes del trasplante, el donante se somete a un estudio exhaustivo, en el cual se le inyectan factores de crecimiento hematopoyéticos para favorecer la presencia de más células madre en su cuerpo.

Por otra parte, el 80% de las donaciones se hacen por punción periférica, sin tener que pinchar el hueso, en un proceso que dura entre 3 y 4 horas. Una vez extraída la sangre, se mete en una máquina separadora de células, las sanas se inyectan al paciente y el resto son devuelven al donante. Lo normal es que el donante puede ser dado de alta el mismo día.