Atención sanitaria en un único espacio para ganar tiempo y tranquilidad

Pedir cita con el cardiólogo, hacer una radiografía, acudir a rehabilitación, hacer una revisión o limpieza dental, resolver una urgencia leve o gestionar un seguro médico. Tradicionalmente, resolver cada una de estas gestiones implicaba acudir a distintos lugares y organizar varias visitas. Hoy, sin embargo, cada vez más pacientes buscan resolver el mayor número posible de cuestiones relacionadas con su salud en un mismo espacio, con rapidez y sin complicaciones innecesarias.

Este cambio en la forma de entender la atención sanitaria resulta especialmente visible en Baleares. La comunidad cuenta con una de las mayores tasas de penetración del seguro de salud de España: más de 400.000 personas disponen ya de una póliza sanitaria, una cifra que refleja cómo los ciudadanos valoran cada vez más la agilidad en el acceso a los especialistas, la flexibilidad y una atención de calidad adaptada a su ritmo de vida.

"El cliente ya no busca únicamente cobertura, sino prevención, certeza y tranquilidad: saber que va a poder acceder a un especialista sin demoras, recibir una atención ágil y tener un acompañamiento continuo", explica Cecilia Castro, directora de Seguros de Sanitas en Baleares. "Hoy el verdadero valor diferencial está en la experiencia completa: accesibilidad, rapidez, personalización y una atención que combine lo presencial con lo digital".

Centro Médico Sanitas Palma / D. R.

Respuesta integral, ágil y coordinada

Con esta filosofía nació en 2025 el Centro Médico Sanitas Palma, el primero de la compañía en Baleares.

Ubicado a escasos metros de la plaza de España, el centro reúne en sus 1.586 metros cuadrados más de 20 especialidades médicas, 11 consultas, áreas específicas de cardiología, oftalmología y otorrinolaringología, además de radiología convencional, mamografía, ecografía y enfermería. Incorpora también un Centro de Rehabilitación Avanzada (CRA), con programas de fisioterapia, podología, psicología y medicina rehabilitadora, así como una unidad odontológica equipada con tecnología de última generación y una oficina de seguros. La combinación de estos recursos configura un modelo asistencial pensado para dar respuesta a las necesidades de los pacientes de forma ágil e integral, favoreciendo además una mejor comunicación entre los profesionales y una mayor coordinación en el diagnóstico y el tratamiento.

"En el día a día detectamos que los pacientes buscan, principalmente, rapidez en el acceso, flexibilidad en la atención y una respuesta ágil a sus necesidades de salud", explica Carlos Rodríguez, director del Centro Médico Palma. "Cada vez valoran más poder resolver diferentes cuestiones de salud en un mismo entorno, evitando desplazamientos innecesarios y optimizando su tiempo. También percibimos una creciente demanda de acompañamiento integral, donde el paciente no solo recibe atención médica, sino una experiencia global centrada en la calidad, la comodidad y la continuidad asistencial".

Centro Médico Sanitas Palma / D. R.

Atención continuada para urgencias leves

Uno de los elementos diferenciales del Centro Médico Sanitas Palma es el servicio de atención continuada sin cita previa, pensado para dar respuesta inmediata a problemas de salud que requieren atención médica en el momento, aunque no constituyan urgencias vitales.

La atención continuada ofrece una alternativa ágil a las urgencias hospitalarias para problemas de salud que requieren atención inmediata.

"Evita esperas innecesarias, proporciona soluciones rápidas y eficaces, mejora la accesibilidad al sistema sanitario y se adapta al ritmo de vida actual. En un contexto como Baleares, marcado por la elevada movilidad de población y una intensa actividad vinculada al sector servicios y al turismo, la flexibilidad es clave y este servicio se convierte en un elemento fundamental para mejorar la experiencia del paciente y ofrecer una atención más accesible y eficiente", explica Carlos Rodríguez.

Centro Médico Sanitas Palma / D. R.

Modelo omnicanal

Esta accesibilidad se apoya también en las herramientas digitales, que permiten al paciente relacionarse con el Centro Médico Sanitas Palma de la forma que mejor se adapte a sus necesidades y combinar la atención presencial con nuevos canales de comunicación y seguimiento.

El modelo digital de Sanitas incorpora funcionalidades como la petición de cita online, las videoconsultas de Blua o el acceso a resultados médicos a través de la aplicación MiSanitas

El modelo omnicanal combina atención presencial y herramientas digitales para que cada paciente elija cómo quiere relacionarse con Sanitas.

La propuesta se completa con una oficina de seguros integrada en el propio centro, que permite resolver gestiones administrativas en el mismo espacio donde se recibe la asistencia sanitaria.

"La integración de la oficina de seguros responde a una visión muy clara: eliminar barreras y simplificar la experiencia del cliente. Poder resolver en un mismo espacio tanto una necesidad asistencial como cualquier gestión administrativa aporta agilidad y cercanía", explica Cecilia Castro. "Al mismo tiempo, convive de forma natural con los canales digitales. Apostamos por un modelo omnicanal en el que cada persona puede elegir cómo quiere relacionarse con Sanitas, combinando la atención presencial y digital según sus necesidades".

Centro Médico Sanitas Palma / D. R.

En definitiva, el Centro Médico Sanitas Palma materializa un modelo centrado en las necesidades reales del paciente, que combina capacidad asistencial, diagnóstico, atención inmediata y digitalización para ofrecer una experiencia de salud más completa y cercana.