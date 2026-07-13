El robot ofrece excelentes resultados de precisión y seguridad quirúrgica
La cirugía robótica ya ha demostrado su superioridad en múltiples intervenciones de alta complejidad. La robótica se utiliza en especialidades como Cirugía General, Ginecología y Otorrinolaringología y de manera específica destaca su impacto en procedimientos relacionados con la cirugía de próstata por la mayor conservación del control de la micción y de la función sexual
Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas constituyeron hace 4 años la primera plataforma privada de cirugía robótica en Baleares. En un área quirúrgica totalmente renovada y en un quirófano inteligente diseñado de forma nativa, desde su arquitectura, para integrarse con la tecnología robótica. Un espacio amplio que prácticamente duplica el de un quirófano convencional, sin cables y equipado con brazos articulados suspendidos –desde el techo- para favorecer el trabajo del equipo médico y obtener el máximo rendimiento del dispositivo robótico.
La cirugía robótica constituye una plataforma de atracción de talento médico
Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas han incorporado un equipo propio de cirujanos acreditados y en muchos casos, pioneros en la implantación de la cirugía robótica en Baleares. Un cuadro médico de especialistas que acumulan una amplia experiencia y excelentes resultados quirúrgicos en cirugía robótica general, otorrinolaringología, ginecología y urología.
La doctora Marta de la Cruz, coordinadora de la Unidad de cirugía robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas destaca “el Robot Da Vinci es la tecnología de cirugía robótica con mayor implantación y consolidada a nivel mundial”. En nuestro caso, añade, es un robot instalado en el área quirúrgica más moderna de la comunidad, dentro de un hospital referente que, para el abordaje de casos complejos, cuenta con unidad de reanimación y unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, la doctora incide en que “en cirugías renales o prostáticas, en las que se intervienen estructuras cercanas a los grandes vasos como: la arteria aorta, la vena cava o los vasos ilíacos es prudente y aconsejable exigir garantías de seguridad para el paciente tales como contar con el soporte de cirujanos vasculares, radiointervencionistas e intensivistas, a pocos metros”.
Diagnóstico preciso y precoz, continuidad asistencial en el quirófano, en hospitalización y en consulta
En la Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmplanas el equipo médico es siempre el mismo desde la indicación de la intervención, el día del quirófano en el momento de la cirugía, y también en el seguimiento posterior, los primeros días en el hospital y posteriormente en consulta.
Clínica Rotger cuenta también con el único equipo PET-TC de medicina nuclear de la sanidad privada para el diagnóstico y seguimiento de patología oncológica, concretamente el PET – PSMA para el cáncer de próstata avanzado y el PET – Colina para el diagnóstico de recidivas.
En conjunto, Clínica Rotger une las ventajas de la cirugía robótica -precisión quirúrgica y rápida recuperación-, con un entorno hospitalario capaz de ofrecer las máximas garantías de seguridad del paciente también en cirugías de alta complejidad, con un abordaje y seguimiento integral de la patología, con excelentes resultados y sin tiempos de espera.
Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas
- Cirugía robótica en un área quirúrgica completamente renovada
- Con especialistas expertos y coordinados con la Unidad de REA y Cuidados Intensivos.
- En un entorno hospitalario de primer nivel dotado con tecnologías avanzadas como el PET-TC de medicina nuclear para el diagnóstico y seguimiento de la patología oncológica
- Son las condiciones que constituyen un entorno de máximas garantías y seguridad para el paciente y una plataforma de atracción de talento médico al cuadro médico hospitalario
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