El 65% de las mujeres con fractura por fragilidad en España no estaba diagnosticada de osteoporosis

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El 64,5 por ciento de las mujeres con fractura por fragilidad no estaba diagnosticada de osteoporosis, una enfermedad que afecta al 22 por ciento de las mujeres y al 6,8 por ciento de los hombres mayores de 50 años en España, según revela la encuesta realizada por el 'Observatorio de Osteoporosis' de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO), presentada durante el 24º Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer (SAMEM) este miércoles.

"Uno de los factores más problemáticos de esta enfermedad es que la osteoporosis no duele, es silenciosa, solo cuando se fractura, si duele será artrosis u otra, esa característica asintomática es la que nos hace tomar medidas políticas y estrategias. Es una enfermedad crónica y progresiva y el coste de las fracturas es infumable no solo en vidas, en calidad de vida y en coste económico para el Estado", ha declarado el presidente del Congreso SAMEM y presidente de FHOEMO, el doctor Santiago Palacios.

Asimismo, en la encuesta, realizada en 934 personas, el 97,5 por ciento mujeres de una media de edad de 62 años, se muestra que, tras haber sufrido una fractura por fragilidad, solo el cinco por ciento ha sido diagnosticado de osteoporosis.

Los datos también revelan el nivel de conocimiento de las personas afectadas por esta patología ya que más de un 50 por ciento afirma que su médico no le ha explicado las medidas de prevención, que, según Santiago Palacios son "vitales y fundamentales", y un 72 por ciento de las encuestadas sale de la consulta con dudas sobre la enfermedad, lo que muestra una falta de información y comunicación entre los especialistas y las pacientes.

En este sentido, el 45 por ciento de los pacientes asegura que, una vez han sido diagnosticados, no se les ha explicado los tratamientos farmacológicos disponibles para la osteoporosis y el 56 por ciento no sabe los beneficios y riesgos de los medicamentos. "La osteoporosis es la típica enfermedad que, si tenemos los cuidados adecuados hoy, podemos evitar las fracturas de mañana", ha aseverado Palacios.

Por otro lado, los expertos han incidido en que "la osteoporosis es una enfermedad de género" ya que una de cada cuatro mujeres de más de 50 años tiene osteoporosis y, de cada cinco pacientes que sufre una fractura por osteoporosis, cuatro son mujeres, llegando a 330.000 mujeres en España que sufren de fractura por fragilidad.

"Debemos priorizar el diagnóstico precoz en ellas, la prevención y el diagnóstico mejor para las mujeres sabiendo que es una enfermedad de genero, sobre todo a raíz de la menopausia", ha indicado el doctor Palacios.

En este aspecto, la psicóloga clínica y presidenta del Instituto de Psicoterapia Relacional, Rosario Castaño, ha destacado que "las mujeres no están bien informadas" sobre la osteoporosis y su riesgo de fragilidad. Además, ha apuntado que "cuando una mujer sufre una fractura por fragilidad, pierde su calidad de vida, adquiere inseguridad que le hace dejar de moverse" y esto supone un problema a nivel psicológico ya que "la depresión es la enemiga número uno del movimiento".

Según la encuesta, un 49,5 por ciento de los pacientes con fractura, en su mayoría mujeres, afirma tener limitaciones en su vida diaria.

"Tiene una enorme afectación en la calidad de vida. Es prioritaria la prevención, el ejercicio de cierto impacto como correr durante la adolescencia también es bueno, tomar el sol, la dieta equilibrada, etc. Las mujeres a determinada edad y más si tienen factores de riesgo deben hacerse una densitometría para que no debute su diagnóstico con una fractura", ha indicado por su parte el representante de la Asociación Española con la Osteoporosis y Artrosis, José Luis Baquero.

Para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis, los expertos han destacado que es "fundamental" la existencia de Unidades de Coordinación de Fracturas porque es "una enfermedad multidisciplinar" y estas unidades garantizan el diagnóstico, tratamiento y atención más adecuada para aquellos pacientes que ya han sufrido previamente una fractura osteoporósica.

Actualmente en España hay 85 Unidades de Coordinación de fractura repartidas en los hospitales españoles, dos más que hace un año. "Estas unidades contribuyen a que el 70 por ciento de los pacientes mantenga el tratamiento para prevenir una nueva fractura. Su introducción dentro de los hospitales podría evitar más de 1.200 fracturas por fragilidad cada año y suponer un ahorro neto de 18,4 millones de euros anuales", ha aseverado el presidente de FHOEMO, Santiago Palacios.

DIFERENCIAR ENTRE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS

Por último, la encuesta también analiza el conocimiento de los pacientes sobre la osteopenia, que consiste en la pérdida de mineralización ósea y que podría derivar en una osteoporosis si no se aborda a tiempo. "Cerca de la mitad de las pacientes con fractura ósea darían indicios de osteopenia, que todavía no sería osteoporosis", ha asegurado José Luis Baquero.

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Así, aunque el 93 por ciento de las encuestadas sabe lo que es la osteoporosis, el 34 por ciento no conoce la diferencia entre osteopenia y osteoporosis.