Hospital Quirónsalud Palmaplanas implanta los primeros marcapasos sin cables de última generación en Baleares

Los marcapasos son dispositivos médicos implantables esenciales para pacientes con afecciones como el síndrome del seno enfermo, bloqueos cardiacos o síncope neurocardiogénico puesto que evitan que el ritmo cardiaco disminuya demasiado mediante estímulos eléctricos. Al regular la frecuencia cardiaca baja y modularla durante la actividad física, estos dispositivos aumentan el gasto cardiaco y mejoran la circulación sanguínea.

Sin embargo, los dispositivos convencionales deben soportar 100.000 latidos cardíacos diarios, unas contracciones que, con el paso del tiempo, provocan la flexión y el roce de los cables metálicos, generando desgaste del material o pequeñas fracturas que pueden derivar en complicaciones.

En sus primeras versiones, los marcapasos sin cables solo podían implantarse en el ventrículo derecho, por lo que eran eficaces únicamente en determinados pacientes. Sin embargo, los nuevos modelos de última generación presentan una arquitectura modular compuesta por dispositivos de 38 y 32 mm que permiten coordinar y sincronizar la actividad del ventrículo y la aurícula.

Ambos dispositivos son capaces de comunicarse sin cables aprovechando la capacidad conductora de las sales y electrolitos presentes en la sangre y el tejido miocárdico circundante, que actúan como medios de transmisión eléctrica natural.

A diferencia de los sistemas tradicionales —que constan de un generador y uno o varios cables conectados al corazón—, el marcapasos sin cable se implanta mediante una técnica mínimamente invasiva, accediendo al corazón a través de un catéter introducido por vía femoral desde la pierna, sin necesidad de realizar incisiones en el tórax.

Equipo de especialistas que interviene en los procedimientos de implantación de marcapasos de última generación en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas / Quirónsalud

Además, estos marcapasos incorporan una innovadora capacidad de mapeo cardíaco que permite a los especialistas medir las señales eléctricas del corazón y garantizar un posicionamiento preciso antes de su implantación definitiva. El dispositivo se fija mediante una pequeña hélice, lo que asegura su anclaje y reduce el riesgo de desplazamientos, rozaduras o infecciones.

Asimismo, los equipos son fácilmente localizables y extraíbles en caso de que sea necesario actualizar el tratamiento, lo que mejora su versatilidad clínica.

Según explica el doctor Nelson Alvarenga, coordinador de la Unidad de Arritmias del Hospital Quirónsalud Palmaplanas: «Este dispositivo es efectivo en el 98% de los casos. Los que ya hemos implantado han supuesto un éxito médico y aportan múltiples ventajas para el paciente».

El especialista destaca también la evolución hacia la estimulación multicámara, que permite implantar dos dispositivos independientes que se comunican entre sí sin cables, a través de las propiedades conductoras de la sangre.

El doctor Alvarenga subraya que, junto con la doctora Emilce Trucco y el equipo de cardiología, la apuesta por la tecnología más avanzada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas y en Clínica Rotger permite ofrecer a los pacientes tratamientos pioneros:

«Obtenemos todos los beneficios de un marcapasos al tiempo que reducimos complicaciones frecuentes, como infecciones, rotura de electrodos o recambios de batería».

La Unidad de Arritmias de Clínica Rotger y del Hospital Quirónsalud Palmaplanas ha sido históricamente pionera en Baleares en la implantación de marcapasos fisiológicos, desfibriladores automáticos implantables (DAI), dispositivos tricamerales sin cables y en la incorporación de avances tecnológicos orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cardiopatías.