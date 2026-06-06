Quirónsalud Dental, clínicas referentes en implantología «All on 4»
Quirónsalud Dental ofrece una solución definitiva que permite a los pacientes recuperar sus dientes fijos el mismo día, sin dolor y con las máximas garantías clínicas
«All on 4», es una técnica vanguardista que permite restaurar la arcada dental completa utilizando solo cuatro implantes. Este procedimiento destaca por devolver la estética y la función masticatoria desde el primer día, evitando además los complejos injertos de hueso en pacientes con pérdida ósea.
El dr. Ignacio Ginebreda, es un referente internacional en Implantología Oral y entre otras de la técnica de «All-on-4» que coordina y dirige en la Unidad de implantología de Quirónsalud Dental en Baleares. Formado en las universidades americanas de Loma Linda y UCLA, y diplomado por la Universidad de Gotemburgo, su trayectoria ha sido avalada por el premio de la Academia Americana de Implantes Dentales.
Proximidad y valoración personalizada
En Quirónsalud Dental, el proceso se inicia con una valoración diagnóstica sin compromiso, donde el Dr. Ginebreda estudia cada caso de forma individualizada para diseñar el plan de tratamiento más adecuado.
El tratamiento se realiza bajo sedación consciente. Este sistema garantiza que el paciente se encuentre en un estado de relajación profunda y libre de estrés durante toda la intervención. Permitiendo que el equipo médico trabaje con precisión mientras el paciente descansa sin sentir dolor. El resultado proporciona una solución definitiva que permite a los pacientes recuperar sus dientes fijos en tan solo 24 horas, sin dolor y con las máximas garantías clínicas dentro de un entorno hospitalario.
Los interesados en recuperar su funcionalidad oral y su estética dental pueden solicitar su cita a través de la web oficial de Quirónsalud Dental.
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