Norovirus: qué es, cómo se contagia y por qué causa brotes tan explosivos en hoteles y cruceros

Un crucero atracado en Burdeos ha vuelto a poner el foco sobre el norovirus, uno de los virus gastrointestinales más contagiosos. Las autoridades francesas han confinado a más de 1.700 personas a bordo del buque 'Ambition', de la compañía Ambassador Cruise Line, después de la muerte de un pasajero de edad avanzada y de que decenas de personas presentaran vómitos, diarrea y otros síntomas compatibles con una gastroenteritis aguda. Por ahora, el caso se investiga y el norovirus figura entre las hipótesis, aunque las primeras informaciones apuntan a que aún no está confirmado.

El episodio recuerda por qué este virus aparece con frecuencia asociado a lugares cerrados y con mucha convivencia: cruceros, hoteles, residencias, hospitales, colegios o comedores. No porque sea exclusivo de estos espacios, sino porque allí lo tiene más fácil para saltar de una persona a otra.

Qué es el norovirus

El norovirus es un virus muy contagioso que causa gastroenteritis aguda. En la práctica, eso significa un cuadro brusco de diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. A menudo se le llama “virus del estómago”, aunque no tiene nada que ver con la gripe.

La infección suele aparecer rápido: los síntomas empiezan normalmente entre 12 y 48 horas después del contacto con el virus. En la mayoría de los casos, el malestar dura entre uno y tres días y desaparece sin tratamiento específico.

Los dos síntomas más claros

Aunque puede provocar fiebre baja, dolor muscular, dolor de cabeza o malestar general, los síntomas más característicos del norovirus son dos: vómitos y diarrea.

Pueden aparecer de golpe y repetirse varias veces al día. Esa intensidad es lo que hace que, en personas vulnerables, el principal riesgo no sea el virus en sí, sino la deshidratación.

Norovirus / Freepick

Cómo se contagia

El norovirus se transmite con mucha facilidad. Basta una pequeña cantidad de partículas virales para enfermar, y puede pasar de una persona a otra de varias formas: por contacto directo con alguien infectado; al consumir alimentos o agua contaminados; al tocar superficies contaminadas y después llevarse las manos a la boca; o al compartir utensilios, baños, toallas u objetos con una persona enferma.

Además, una persona infectada puede seguir eliminando virus incluso cuando empieza a encontrarse mejor. Por eso los brotes se multiplican con tanta rapidez en entornos cerrados, especialmente si hay baños compartidos, bufés, comedores o camarotes.

Por qué preocupa en niños y mayores

La mayoría de las personas se recupera en pocos días con reposo e hidratación. Sin embargo, hay grupos que deben vigilarse más de cerca: bebés, niños pequeños, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas inmunodeprimidas.

El problema principal son los vómitos y la diarrea continuados, que pueden provocar pérdida de líquidos y sales. En los niños, las señales de alarma incluyen boca seca, llanto sin lágrimas, pañales secos durante varias horas, somnolencia o ojos hundidos. En adultos y personas mayores, deben preocupar la confusión, el mareo intenso, la orina muy oscura, la debilidad marcada o la imposibilidad de retener líquidos.

¿Hay tratamiento?

No existe un antiviral específico contra el norovirus. El tratamiento consiste sobre todo en beber líquidos poco a poco, reponer sales si es necesario y evitar la deshidratación. En casos leves, agua, caldos o soluciones de rehidratación oral pueden ser suficientes. Si los vómitos impiden beber o aparecen signos de deshidratación, conviene consultar con un profesional sanitario.

Tampoco se recomienda tomar antibióticos, porque se trata de un virus y no de una bacteria.

Norovirus, imagen de archivo / CDC - Archivo

Cómo evitar el contagio

La medida más eficaz es lavarse bien las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales, limpiar vómitos o diarrea, y antes de cocinar o comer. Aquí hay un matiz importante: el gel hidroalcohólico puede ayudar frente a otros microorganismos, pero no funciona tan bien contra el norovirus como el lavado con agua y jabón. Los CDC recomiendan no confiar solo en el desinfectante de manos.

También es importante lavar frutas y verduras, cocinar bien los alimentos —especialmente mariscos—, limpiar y desinfectar superficies contaminadas, lavar la ropa sucia con cuidado y no preparar comida para otras personas mientras se tienen síntomas.

Quien haya pasado la infección debería quedarse en casa y evitar cocinar para otros durante al menos dos días después de que desaparezcan los síntomas, porque el virus puede seguir transmitiéndose.

Por qué los cruceros son un escenario típico

Los cruceros reúnen muchos factores que favorecen estos brotes: mucha gente en un espacio limitado, comedores comunes, excursiones compartidas, baños, camarotes y superficies de contacto frecuente. Eso no significa que los cruceros sean inseguros por sí mismos, pero sí que cuando aparece un virus tan contagioso, las medidas deben ser rápidas: aislamiento de casos, limpieza intensiva, control de alimentos y restricción temporal de movimientos.

En el caso del barco atracado en Burdeos, las autoridades sanitarias mantienen la investigación abierta. Hay síntomas compatibles con un brote gastrointestinal y el norovirus es una de las posibilidades, pero serán los análisis los que confirmen el origen exacto. Hasta entonces, la recomendación es la misma de siempre: higiene estricta, vigilancia de síntomas y especial atención a los más vulnerables.