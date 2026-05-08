Ni tan sanas ni tan completas: la OCU suspende a estas ensaladas de supermercado por su exceso de aditivos

La ensalada preparada parece una opción rápida, cómoda y saludable para resolver una comida en días de prisa. Pero un nuevo análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios ( OCU) rompe esa imagen: 7 de las 16 ensaladas césar y de pasta analizadas suspenden su escala saludable, y las otras 9 apenas alcanzan el aprobado.

El estudio, publicado este 8 de mayo de 2026, analiza 16 ensaladas preparadas de venta en supermercados, 9 de tipo césar y 7 de pasta. Según la OCU, los resultados son “peores de lo esperado” por dos motivos principales: el exceso de aditivos y un aporte nutricional desequilibrado, especialmente en las ensaladas césar.

Hasta 15 aditivos en un solo envase

Uno de los datos más llamativos del informe es la cantidad de aditivos detectados. La OCU señala que algunos productos llegan a sumar hasta 15 aditivos diferentes, procedentes tanto de la salsa como del resto de ingredientes. En el caso de las ensaladas césar, la organización destaca especialmente los aditivos presentes en el pollo.

A esto se suma la composición nutricional. Las ensaladas de pasta tienen, de media, 183 kcal por cada 100 gramos, frente a las 163 kcal por cada 100 gramos de las césar. Sin embargo, en grasas y sal salen peor paradas las césar: contienen de media un 11% de grasa y un 1,1% de sal, frente al 9% de grasa y el 0,6% de sal de las ensaladas de pasta.

El problema del etiquetado: falta información clave

La OCU también critica que el etiquetado sea “bastante mejorable”. La organización recuerda que la información nutricional suele aparecer solo por cada 100 gramos, aunque los envases analizados tienen formatos de entre 205 y 325 gramos y normalmente se consumen enteros.

Además, denuncian que el etiquetado no distingue entre la salsa y el resto de ingredientes, pese a que el aliño suele venir separado dentro del mismo envase. Esto impide saber cuánto aportan realmente la salsa, las grasas, la sal o las calorías al conjunto del producto.

Una de cada tres, mal en degustación

El análisis también incluyó una prueba de degustación realizada por un grupo de expertos cocineros. El resultado tampoco fue positivo: una de cada tres ensaladas obtuvo malos resultados.

Entre los defectos más repetidos, la OCU menciona la excesiva acidez de la salsa, un aspecto demasiado industrial y una cantidad insuficiente de ingredientes.

Aun así, la organización señala algunas excepciones por su buena relación calidad-precio. Entre ellas cita las ensaladas césar Daylicious, de Aldi, con un precio de 2,49 euros por envase, y Alipende, de Ahorramás, por 2,65 euros por envase. También destaca la ensalada de pasta Daylicious Completa Roma, de Aldi, por 2,85 euros por envase.

No bastan para comer, según la OCU

La advertencia final de la OCU es clara: este tipo de ensaladas preparadas no suelen tener ni el tamaño ni el aporte energético suficiente para resolver una comida por sí solas.

La organización recomienda combinarlas con otros alimentos. Por ejemplo, propone añadir un tomate, una lata de atún y una pieza de fruta para completar mejor la comida.

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También insiste en la importancia de conservarlas siempre bien refrigeradas y respetar la fecha de caducidad. El análisis no detectó Salmonella, Listeria ni E. coli en ninguna de las muestras, aunque sí otras bacterias que podrían acelerar el deterioro de la ensalada una vez abierta.