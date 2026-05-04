El único equipo de cirugía robótica en la sanidad privada de Mallorca
El programa de cirugía robótica de próstata de la Clínica Rotger destaca por su modelo de trabajo multidisciplinar
Clínica Rotger cuenta con el área quirúrgica completamente renovada más moderna de Baleares. Equipada con quirófanos integrados, monitorización avanzada e infraestructura digital que permiten una coordinación fluida entre cirujanos, anestesistas, enfermería, UCI y hospitalización, asegurando un circuito asistencial eficiente y seguro para el paciente en procedimientos de alta complejidad como la cirugía de próstata robótica.
El equipo formado por la doctora Marta de la Cruz, el doctor Juan Pablo Burgués y el doctor Alfred Mus realiza el 35,7% de todas las cirugías de la Unidad de Cirugía robótica de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas. Y actualmente cuentan con una amplia experiencia avalada por una trayectoria de excelentes resultados quirúrgicos.
Un equipo multidisciplinar altamente coordinado
El programa de cirugía robótica de próstata de la Clínica Rotger destaca por su modelo de trabajo multidisciplinar, en el que intervienen especialistas en Urología, Anestesiología, Enfermería Quirúrgica y UCI.
La doctora Marta de la Cruz, Coordinadora de la Unidad de Cirugía Robótica, lidera el desarrollo del programa robótico, garantizando la integración de todos los profesionales implicados y la aplicación de protocolos de excelencia en cada fase del proceso quirúrgico.
Según explica la doctora Marta de la Cruz, la cirugía asistida por robot «permite realizar una cirugía más precisa y menos invasiva, reduciendo el riesgo de efectos adversos como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, factores que impactan directamente en la calidad de vida del paciente”
«La Cirugía asistida por robot implica una cirugía más precisa, menos invasiva y con menor riesgo de efectos adversos como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil»
Cirugía robótica: precisión, seguridad y mejor recuperación
La prostatectomía radical asistida por robot se ha consolidado como la técnica de referencia para el tratamiento del cáncer de próstata. Una revisión sistemática y metaanálisis de estudios prospectivos y ensayos controlados publicada en Journal of Robotic Surgery (2023) analizó 21 estudios comparativos y concluyó que la prostatectomía asistida por robot, frente a la cirugía abierta, se asocia a:
- Menor pérdida sanguínea
- Menor necesidad de transfusión
- Menor tasa de complicaciones globales
- Mayor preservación nerviosa
- Mejor recuperación de la función eréctil
- Estancias hospitalarias más cortas
Los autores concluyen que la cirugía robótica es superior en resultados funcionales y perioperatorios, manteniendo resultados oncológicos equivalentes o mejores
Los doctores De la Cruz, Mus y Burgués subrayan que «la combinación de tecnología avanzada y un equipo altamente experimentado permite ofrecer resultados más predecibles, seguros y con un impacto positivo en la calidad de vida del paciente”.
La cirugía robótica es superior en resultados funcionales y perioperatorios, manteniendo resultados oncológicos equivalentes o mejores
Compromiso con la excelencia y la innovación
Además de Urología, el equipo robótico se utiliza en intervenciones de Ginecología, Cirugía General Digestiva y Otorrinolaringología, ampliando su impacto en la mejora de la calidad asistencial.
Clínica Rotger reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la seguridad del paciente y la excelencia médica, consolidándose como un centro destacado en el tratamiento del cáncer de próstata.
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