No todo son las 8 horas: por qué despertarte siempre a la misma hora puede ser clave para la salud

Durante décadas, el gran mantra del descanso ha sido dormir lo suficiente. Las famosas ocho horas de sueño se han convertido en una referencia casi universal para medir si una persona descansa bien o mal. Sin embargo, la ciencia está poniendo cada vez más atención en otro factor que suele pasar desapercibido: la regularidad del sueño.

Una revisión sistemática titulada ‘Sleep regularity and health: A systematic review’, publicada en Sleep Medicine Reviews, concluye que acostarse y despertarse a horas muy variables se asocia con peores resultados de salud mental, metabólica, cardiovascular y cognitiva. Es decir, no solo importa cuánto duermes, sino también si tu cuerpo duerme y despierta con un horario estable.

El dato más llamativo es que la regularidad del sueño parece aportar información relevante incluso cuando se tienen en cuenta otros factores clásicos, como la duración del sueño o su calidad. En otras palabras: dos personas pueden dormir un número parecido de horas, pero no necesariamente tener el mismo perfil de descanso si una mantiene horarios estables y la otra cambia constantemente su rutina.

El ‘jet lag’ de quienes no viajan

Uno de los conceptos más curiosos relacionados con esta línea de investigación es el llamado jet lag social. Se produce cuando existe una diferencia importante entre los horarios de sueño de los días laborables y los del fin de semana. Es el patrón habitual de quienes madrugan de lunes a viernes y el sábado o el domingo retrasan varias horas la hora de acostarse o de levantarse.

El problema es que el organismo funciona con un reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano, que regula procesos como la temperatura corporal, la secreción hormonal, el metabolismo y los niveles de alerta. Cuando los horarios cambian mucho de un día a otro, ese reloj puede recibir señales contradictorias.

La revisión apunta a que esta irregularidad se ha asociado con indicadores de peor salud, entre ellos mayor índice de masa corporal, resistencia a la insulina, hipertensión y eventos cardiovasculares. También recoge vínculos con más síntomas de ansiedad y depresión, peor rendimiento cognitivo y mayor riesgo en algunos indicadores de envejecimiento cerebral.

El cuerpo no solo cuenta horas: también necesita rutina

El mensaje de fondo del estudio es sencillo, pero potente: dormir bien no consiste únicamente en sumar horas de descanso. El cuerpo también necesita cierta previsibilidad.

Acostarse cada día a una hora distinta, levantarse muy tarde el fin de semana o alternar noches cortas con grandes “maratones” de sueño puede alterar la sincronización interna del organismo. Por eso los autores de la revisión plantean que la regularidad del sueño debería considerarse un componente clave de la higiene del sueño, junto a la duración, la calidad y la ausencia de interrupciones.

Este punto resulta especialmente relevante en una época en la que muchas personas usan relojes inteligentes o aplicaciones para medir cuánto duermen, cuántas fases de sueño profundo tienen o cuántas veces se despiertan durante la noche. La revisión recuerda que hay una métrica mucho más simple que también conviene mirar: la estabilidad del horario.

Dormir más el domingo no siempre arregla la semana

Una de las ideas más extendidas es que el sueño perdido se puede recuperar durmiendo mucho más el fin de semana. Pero la evidencia sobre regularidad invita a matizar esa costumbre.

Alargar demasiado la mañana del sábado o del domingo puede parecer una forma lógica de compensar el cansancio acumulado, pero también puede desplazar el reloj interno y hacer más difícil volver al horario habitual el lunes. Por eso, desde el punto de vista circadiano, no solo cuenta dormir más, sino evitar que el horario de descanso cambie bruscamente de un día a otro.

La recomendación práctica no pasa por obsesionarse con una hora exacta, sino por reducir las grandes diferencias entre semana y fin de semana. Mantener una hora de despertar relativamente estable puede ayudar al organismo a conservar una rutina más predecible.

La nueva regla: mirar menos el total y más el patrón

La revisión no elimina la importancia de dormir suficientes horas. Dormir poco sigue siendo un factor relevante para la salud. Lo que añade este trabajo es una advertencia: centrarse solo en la cantidad puede dejar fuera una parte importante del problema.

El sueño tiene varias dimensiones. Importan las horas, pero también la calidad, la continuidad, el momento del día en que se duerme y la regularidad. De todas ellas, la regularidad está ganando protagonismo porque puede medirse cada vez mejor y porque se asocia con resultados de salud muy diversos.

La conclusión más útil para el día a día es clara: para mejorar el descanso, quizá no haya que empezar por grandes cambios. Un primer paso puede ser tan simple como intentar acostarse y levantarse a horas parecidas cada día, incluso cuando no hay que madrugar.

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